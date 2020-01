VERDICT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE La famille de Fatoumata Mactar Ndiaye divisée Le verdict rendu hier par la chambre criminelle, qui a condamné Samba Sow aux travaux forcés à perpétuité, divise la famille de Fatoumata Mactar Ndiaye. Alors que son plus jeune frère, Pape Mactar Ndiaye, s’est déclaré satisfait du verdict, après la lecture de la décision par le juge, son autre frère, Amadou Mactar Ndiaye en l’occurrence, dit être resté sur sa faim. Ce dernier, qui n’est pas trop convaincu du traitement de l’affaire, a soulevé une multitude de questions. ‘’On cache quoi ? Qui protège-t-on ?’’, demande-t-il d’emblée, à la sortie de la salle d’audience. Il pense que toutes les personnes qui ont été citées dans ce dossier devraient être entendues pour tirer au clair cette affaire. ‘’Certes, il y a des certitudes, parce que notre sœur Bineta Ndiaye dite ‘Bolo’ a vu Samba sortir de la chambre. Il y a Adama Ba aussi qui s’est battu avec Samba. Mais personne ne sait ce qui s’est passé dans la chambre. Toutes les personnes qui ont passé la nuit dans cette maison ne savent pas ce qui s’est passé dans cette chambre. Depuis 3 ans, Samba Sow cite deux noms, en l’occurrence sa tante Fatou Sow et son amie députée Awa Niang. Mais la justice ne fait rien pour les entendre. Dans un pays sérieux, quand on cite une personne dans un procès, même si ce sont des mensonges, elles doivent être entendues pour les besoins de l’enquête’’, déclare-t-il. Non sans charger les juges. ‘’Ils ont essayé de plaider la folie pour une personne que nous connaissons très bien. Elle n’a pas halluciné et a vu une personne sortir de la maison avec un boubou blanc tachetée de sang. Cette personne n’habite pas en face de chez nous ; il y a deux maisons qui nous séparent. Alors, comment elle a fait pour voir sortir cette personne de la maison ? Sans elle, Adama allait mourir’’, soutient-il. Avant de conclure en ces termes : ‘’On n’est pas satisfait de la décision rendue, même si c’est Samba qui a exécuté. Il faut que cela soit clair dans nos têtes. S’il faut une réouverture du procès, cela doit se faire. Si Awa Niang est mêlée de près ou de loin à cette affaire, il faut qu’on l’arrête.’’