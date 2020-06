Khalifa Ababacar Diop sera présenté au procureur de la République près le tribunal de grande instance, ce lundi. Il a bénéficié, hier, d’un retour de parquet et va passer le week-end au commissariat urbain de Diourbel où il est en garde à vue.

Le 25 juin, vers 2 h du matin, un vigile en faction au domicile de Serigne Fallou Mbacké, situé en face de la grande mosquée de Touba, a informé les limiers du poste de police de Gouye Mbind d’une bagarre qui s’est soldée par la mort d’une personne. Les deux patrouilles déployées pour rechercher le présumé meurtrier ont permis de mettre la main sur Khalifa Ababacar Diop qui est vite passé aux aveux. Déféré au parquet du tribunal de grande instance de Diourbel, il sera présenté ce lundi au procureur de la République, après un retour de parquet.

Hier, il a bénéficié d’un retour de parquet qui s’explique par le fait que c’est à 16 h 44 mn que les limiers du poste de police de Gouye Mbind ont amené l’accusé au tribunal de grande instance. Or, c’était l’heure de la descente, parce que depuis l’instauration de l’état d’urgence, les horaires de travail ont changé.

Le présumé assassin de Modou Lo, un chanteur de ‘’xassaida’’ qui avait pignon sur rue, près de la grande mosquée de Touba, habite à l’unité 24 des Parcelles-Assainies de Dakar. Selon des confidences proches du milieu policier, ‘’il était de passage à Touba’’. Ces mêmes interlocuteurs renseignent qu’il a tué atrocement Modou Lo. ‘’Il l’a égorgé comme un mouton’’.

Face à la presse hier, le lieutenant Moussa Faye, Commandant du poste de police de Gouye Mbind, s’est prononcé sur les détails de cette affaire sordide. ‘’Le meurtrier a reconnu avoir égorgé sa victime, non sans signaler qu'il ne souffrait d'aucune démence. Tout est parti d'une bagarre, lors de laquelle il a été rudement malmené. C’est un vigile qui était en faction au niveau de la maison de Serigne Fallou Mbacké qui nous a alertés. Deux patrouilles ont été aussitôt dépêchées et ces dernières mettront la main sur la personne en question. Elle avait les habits tachetés de sang. Le présumé meurtrier n’est pas un malade mental, parce qu’il a répondu normalement aux questions des enquêteurs’’.

L’officier d’ajouter : ‘’On avait deux problèmes, quand il s’est agi d'identifier la victime et le mis en cause. Ce dernier était déjà en cavale, mais on avait instruit tous les éléments de la brigade de recherches d'investir tout le secteur de la grande mosquée, de l'ancien cimetière, de la morgue, etc. Ainsi, ces derniers sont tombés sur un individu dont les habits étaient tachés de sang gravement. L’homme a été interpellé. Interrogé sur les faits, le mis en cause ne pouvait pas répondre et répétait sans cesse : ‘J'ai tué une personne. J’ai tué une personne. J'ai tué une personne.’ C’est ainsi qu’il a été embarqué en direction du poste de police de Gouye Mbinde. Finalement, le présumé meurtrier a reconnu les faits devant les enquêteurs.’’

Le prévenu, ajoute le lieutenant Faye, s’est confié sur les raisons de son séjour dans la cité religieuse. ‘’J’étais venu à Touba pour faire mon allégeance auprès du khalife de Serigne Fallou Mbacké. Mais les chambellans de Serigne Abo Mbacké m'avaient demandé de rentrer jusqu’à demain. J'étais couché à la devanture de la grande mosquée, parce que je n'avais pas où passer la nuit. Modou Lô m'a donné ordre de quitter les lieux, en me signifiant qu’il interdit de dormir aux alentours de la grande mosquée. J’ai été atteint de coups de pierres, lors de notre bagarre, avant de prendre la fuite pour me réfugier à l'intérieur de la maison de Serigne Fallou Mbacké. Il m’a poursuivi jusqu’à l’intérieur. Modou Lô continuait de m’acculer. Je n’avais aucune alternative pour me tirer d’affaire. J’ai sorti mon couteau du genre ouvre-bouteille pour me défendre. Et l’irréparable s’est produit. Je ne voulais pas et je n’avais aucune intention de tuer’’.

N’empêche que, par son acte, il a rendu orphelins les enfants de ce polygame marié à deux femmes. Le corps de Modou Lo a été déposé à la morgue de l’hôpital Ndamatou. Il pourrait être enterré dans les prochains jours.

Ce crime atroce pose avec acuité l’urgence de doter les limiers de Touba de moyens logistiques pour une meilleure sécurisation des populations.

Boucar Aliou Diallo