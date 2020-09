Le vigile Sidy Sène a trouvé la mort dans d’atroces circonstances. Il a été bâillonné, son sexe brûlé. Cette infamie est imputée au manœuvre Amadou Sadio Diallo, qui a comparu devant la chambre criminelle.

L’interpellation de deux individus, par des limiers, a permis de remonter jusqu’à Amadou Sadio Diallo, un Guinéen, qui a été jugé hier pour le meurtre du vigile Sidy Sène.

Selon l’accusation, après lui avoir ôté la vie dans des conditions particulièrement monstrueuses, il a emporté son téléphone. Puis, il a commis l’erreur d’utiliser la carte Sim de la victime, avant de vendre le téléphone.

Les faits se sont déroulés, dans la nuit du 13 au 14 octobre 2013, à Mermoz. Amadou et ses amis ont ligoté le vigile, brûlé son sexe et l’ont laissé pour mort.

Ainsi, Amadou Sadio Diallo a été alpagué, puis placé sous mandat de dépôt pour meurtre et vol en réunion commis la nuit. Face au juge de la chambre criminelle, il a réfuté ces accusations et soutenu avoir acheté le téléphone à Colobane. ‘’J’ai échangé mon téléphone portable avec un autre de marque Samsung, plus la somme de 4 000 F, le 13 octobre, dans la matinée. Après un moment, je l’ai revendu à mon compatriote Mamadou Diallo, puisque j’en ai eu un autre qui m’a été offert par mon patron’’, s’est-il défendu. Avant d’ajouter avoir gardé le téléphone deux mois.

Mais le parquet, convaincu de sa culpabilité, a requis la réclusion criminelle à perpétuité, là où la défense trouve qu’il n’y a pas assez de preuves. Son conseil, Me Touba Diop, a sollicité son acquittement au bénéfice du doute.

L’affaire est mise en délibéré et le jugement sera rendu le 3 novembre prochain.

Fama Tall