L’effectif des migrants de retour au Sénégal assistés par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au premier semestre de l’année 2019, est de 559, soit une baisse de 54 % par rapport au second semestre de l’année 2018, où un total de 1 034 individus a été enregistré. C’est ce que révèle le bulletin des statistiques de la migration et de la mobilité internationale au Sénégal de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Les Sénégalais ne sont pas rentrés massivement au bercail, au 1er trimestre de l’année dernière. Les données sur les migrants de retour au Sénégal sont fournies, à l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) qui informe que le flux a chuté de 54 %.

‘’Ces données concernent le premier semestre de l’année 2019. L’effectif des migrants de retour au Sénégal assistés par l’OIM est de 559, soit une baisse de 54% par rapport au second semestre de l’année 2018 où un total de 1 034 individus a été enregistré. Les migrants de retour au Sénégal assistés par l’OIM au cours du premier semestre de l’année 2019, sont constitués de 521 hommes (soit 93 %) et 38 femmes (soit 7 %). Ceci révèle une large supériorité numérique des hommes’’, renseigne le bulletin des statistiques de la migration et de la mobilité internationale au Sénégal de l’ANSD rendu public avant-hier.

Considérant la répartition par groupe d’âge des migrants de retour au Sénégal assistés par l’OIM, il est constaté une prédominance des individus de la tranche d’âge 18-26 ans avec 47 %, suivis de ceux de 27-35 ans avec 33 % et en troisième position ceux âgés de 36-44 ans avec 11 %. Le document souligne que moins de 5 % des migrants de retour sont âgés de 45 ans ou plus. Chez les migrants de retour au Sénégal assistés par l’OIM, 4 % sont des enfants âgés entre 0 et 8 ans. ‘’Ainsi, 95 % des migrants de retour au Sénégal viennent des pays africains dont 71 % des pays de l’Afrique de l’Ouest et 24 % des autres pays africains. Seuls 5 % des migrants de retour au Sénégal assistés par l’OIM viennent de l’Europe. Pour rappel, au second semestre 2018, 96 % des migrants de retour au Sénégal sont venus de pays africains (45 % des pays de l’Afrique de l’Ouest et 51 % des autres pays africains) ; 4 % provenaient de l’Europe’’, lit-on dans le bulletin.

Plus d’entrées que de sorties du territoire national noté

Concernant le flux d’entrées et de sorties, l’agence sénégalaise en charge de la statistique relève que les données sur les arrivées et les sorties du territoire national sont fournies par la Direction de la police de l'air et des frontières (DPAF), responsable de la lutte contre la migration irrégulière et le banditisme transfrontalier. Et que, dans l’ensemble, il y a eu plus d’entrées que de sorties du territoire national, avec un solde global de 117 875. ‘’Les entrées et les sorties sont plus importantes au niveau de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) avec 561 353 entrées et 542 281 sorties, soit un solde positif de 18 872. Le poste frontalier de Karang est le deuxième poste le plus important en matière de flux, avec 166 313 entrées et 135 954 sorties, soit un solde positif de 30 359’’, précise le document. Le solde le plus élevé est enregistré au niveau du poste de Keur Ayib, avec 163 211 entrées, contre 101 783 sorties, soit un solde positif de 61 428. Au niveau du poste de Rosso, il est noté 37 748 entrées, 32 446 sorties et un solde positif de 5 302. Le poste frontalier de Goxu Mbathie a enregistré 3 723 entrées et 1 909 sorties, soit un solde positif de 1 814. Quant au Port autonome de Dakar (Pad), il a eu ‘’les plus faibles’’ flux d’entrées et de sorties pendant le semestre, avec respectivement 2 425 et 2 325, et un solde positif de 100.

22 % des flux constitués de visites officielles

Par rapport aux entrées et sorties effectuées par des ressortissants de l’Afrique hors CEDEAO, elles sont de l’ordre de 5 %, avec 36 225 entrées et 31 653 sorties, soit un solde positif de 4 572. Les ressortissants des autres pays africains ont enregistré 4 % des entrées et 4 % des sorties, soit 41 205 et 35 684 respectivement ; d’où un solde positif de 5 521. Les ressortissants du reste du monde ont fait moins d’entrées que de sorties, avec 52 633 et 53 901 respectivement, soit un solde négatif de 1 268. ‘’Les entrées au Sénégal sont liées, pour 27 %, aux visites aux parents et amis ; pour 22 % à des visites officielles ; pour 14 % aux retours des résidents ; pour 11 % aux vacances ou tourisme ; pour 4 % aux affaires ; pour 3 % aux conférences ; pour 1 % aux pèlerinages ou aux activités religieuses ; et pour 1 % aux soins de santé.

‘’Toutefois, 17 % des entrées sont liées à d’autres motifs non élucidés’’, précise le document.

La même source révèle que les mêmes tendances sont observées pour les sorties du Sénégal. Elles sont dues à 22 % aux visites aux parents ou amis, à 18 % à des voyages officiels, à 13 % aux vacances ou tourisme, à 10 % aux retours des résidents, à 5 % aux affaires, à 2 % aux conférences, à 2 % aux pèlerinages ou activités religieuses, à 1 % aux soins de santé. Et 27 % des sorties sont dues à des motifs non précisés.

MARIAMA DIEME