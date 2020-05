Avec une production journalière estimée à 5 140 baguettes de pain et revue à la hausse en ce mois béni de ramadan, la boulangerie de la zone militaire n°7, installée à la base de Thiès, est au service de 1 280 familles militaires. Elle ouvre ses portes de 4 h à 18 h et le travail se fait dans une rigueur extrême, mais aussi et surtout dans le respect de toutes les règles d’hygiène, en cette période de pandémie.

‘’Les gars, dépêchez-vous un peu ! Travailler très vite ; il est bientôt 18 h ! Rapidement, rapidement !’’. A cet instant, l’horloge affiche 16 h 47 mn. Et ces consignes qui résonnent sous forme d’ordre du responsable de la boulangerie des armées de Thiès en disent long sur la rigueur qu’il impose au quotidien à ses collaborateurs. Le but, c’est de faire très vite pour une disponibilité à temps des baguettes de pain.

Dans l’armée, la rigueur et le respect sont les maitres-mots. Les machines tournent à fond. Juste à l’intérieur et en face de nous, de jeunes militaires.

Tenues de travail soigneusement portées, ils se taquinent. Par moments, ils éclatent de rire tout en pressant le pas pour l’exécution immédiate des ordres reçus de leur sergent. Ici, il est hors de question de ne pas respecter l’heure de la livraison. Elle doit se faire une heure avant la rupture du jeûne. A 17 h 04 mn, les éléments des 9 bataillons que compte la base militaire commencent à se pointer.

Ceux du 12e bataillon d’Instruction sont les premiers à arriver. Ils sont suivis de près par les commandos… Sur les 5 140 baguettes de pain produites quotidiennement, chaque bataillon a sa part. Et doit récupérer son stock à la boulangerie. Une fois dans leur caserne, une autre équipe se charge de la distribution. La règle est générale et connue de tous. Chaque famille militaire doit recevoir, par jour, quatre baguettes de pain.

Cette initiative sociale est une œuvre du général de corps aérien, Chef d’État-major général des armées, Birame Diop, informe le gérant de la boulangerie de la zone militaire n°7, sous le commandement du colonel Magatte Ndiaye.

Les mesures d’hygiène corsées

Le sergent Mamadou Thiane Guèye renseigne tout de même qu’en cette période de ramadan, le successeur du général de corps d’armée Cheikh Guèye a décidé d’entreprendre ce vaste chantier social pour soutenir la grande famille militaire.

Une décision qu’il magnifie. ‘’Je suis dans l’armée depuis des années. Mais je n’ai jamais vu une telle initiative. Ou si cela avait déjà été entrepris par un autre général, ça m’a alors échappé. Je crois que c’est une première dans l’armée. Avec le ramadan, beaucoup de familles militaires n’ont plus de souci ou des inquiétudes à avoir par rapport au pain. Dans la zone militaire n°7, elles sont au total 1 280 familles à bénéficier de ce soutien. En tout cas, l’initiative du nouveau général est salutaire’’, se réjouit le sergent Guèye.

Une thèse corroborée par l’assistante de la zone militaire n°7. Le sergent Fatimata Ndiaye indique qu’outre le pain, le général Diop a également lancé une opération de distribution de kits (huile, riz, lait, dattes…) aux ‘’veuves militaires’’. Dans ce contexte marqué par la maladie à coronavirus, l’équipe de production du pain veille au grain. Dans cette boulangerie des armées, l’hygiène est la règle numéro un. Ici, nulle n’entre s’il n’est pas bien désinfecté.

Avant d’y pénétrer, rappelle le responsable, il est obligatoire, pour tout travailleur, de se laver d’abord les mains avec du savon, de les sécher et de porter des gants. ‘’Ici, nous avons toujours veillé sur la propreté. Mais avec la pandémie de la Covid-19 qui frappe le Sénégal, nous avons corsé les mesures d’hygiène. Nous produisons de la nourriture pour plus d’un millier de familles. Donc, la propreté doit être de mise. La tenue de travail (de couleur bleue) doit être propre et très correcte. On ne badine pas avec les mesures d’hygiène, en cette période de pandémie’’, déclare le sergent Mamadou Thiane Guèye.

De plus, il ajoute qu’il en sera ainsi jusqu’à la fin de la maladie due au nouveau coronavirus. Ces mesures d’hygiène et les gestes barrières, dit-il, seront toujours de mise au sein de cette boulangerie qui fait la fierté de la grande famille des Jambaar.