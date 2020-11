Mimi Touré

L’ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese) n’a pas été tendre avec ceux qui remettent en cause sa gestion à la tête de cette institution.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, Aminata Touré a tenu à remettre les pendules à l’heure. Le prédécesseur d’Idrissa Seck dit n’avoir rien à se repprocher.

Elle assure avoir dirigé le Cese pendant 16 mois en stricte conformité avec les règles et standards de bonne gestion. Mieux, elle indique que les documents de vérification sont en ordre et disponibles au niveau de l’institution ainsi que sa déclaration de patrimoine déposée à l’Ofnac.

‘’Nul ne saurait, à cette étape de ma vie administrative et politique, ternir ma réputation et mon intégrité. Je me réserve le droit d’ester en justice contre toute tentative de diffamation ou d’intimidation’’, a-t-elle averti.