Le ministre de la Jeunesse intensifie son action visant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Néné Fatoumata Tall a procédé, hier, à la remise officielle de kits sanitaires aux chefs des services déconcentrés de son département.

Ce, pour les appuyer dans leurs activités de prévention contre la Covid-19. Le lot de matériels de protection est constitué de 6 600 flacons de lave-mains, 5 400 bouteilles d’eau de javel, 6 800 masques de protection, 3 000 masques en tissu floqués, des flacons de gel antiseptique de différentes quantités, des thermo-flashs, des bouteilles de savon liquide, des paquets de morceaux de savon, etc. Toutes les 14 régions recevront leur part.

’’L’heure est grave. Nous assistons à une prolifération des cas communautaires. C’est pour cela que nous devons armer nos régionaux qui sont avec la communauté, pour qu’ils puissent, à leur tour, accompagner les populations et faire face à la situation actuelle’’, a déclaré Néné Fatoumata Tall.

Cet acte vient renforcer les actions que le ministère de la Jeunesse pose dans le cadre de la mise en œuvre du Plan sectoriel jeunesse de riposte à la pandémie Covid-19. En effet, il a déjà eu à appuyer les associations, le Conseil national de la jeunesse et les jeunes qui sont dans les départements.

‘’Depuis le début (de la pandémie), le ministère de la Jeunesse a répondu avec ‘‘engagement’’ et ‘’rigueur’’ à l’appel du chef de l’Etat. Et pour cette réponse, nos services déconcentrés ne sont jamais restés en rade. Ils se sont déployés en masse sur le terrain et ont aidé les associations de jeunes. Ils sont auprès populations, a souligné Mme Tall. Le secrétaire général de la Coordination des inspecteurs, Ousseynou Faye, pour sa part, a demandé à ses collègues de faire une utilisation judicieuse de ces matériels qui sont destinés aux populations.