Le Sénégal va entamer la prise en charge à domicile pour les patients ayant un cadre approprié. Du moins, c’est une possibilité évoquée hier par le ministre de la Santé et de l’Action sociale.

Le Sénégal va-t-il adopter une nouvelle stratégie dans la gestion du coronavirus ? Tout porte à le croire. Hier, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, revenant sur les mesures prises par le président Macky Sall, soutient qu’une meilleure connaissance du virus leur a permis de mettre en œuvre des opérations de prise en charge extrahospitalière. ‘’Aujourd’hui, la prise en charge à domicile est possible pour certains patients qui bénéficient d’un cadre approprié. L’évaluation prévue le 2 juillet sera l’occasion, pour l’équipe technique, de revenir sur l’ensemble de ces aspects’’. Pour dire que toutes les chances sont exploitées par le département de la Santé pour prendre en charge les malades. La conférence de presse du jeudi 2 juillet permettra d’en savoir plus.

En outre, dans la même veine que le président Sall, Diouf Sarr est convaincu qu’aucune lutte sanitaire n’est possible dans un chaos économique et social. Il n’empêche que la situation de l’axe Dakar – Thiès - Diourbel, souligne-t-il, qui polarise 9 cas sur 10, exige une vigilance accrue. Par conséquent, le respect des mesures barrières doit être de rigueur. ‘’Le caractère imprévisible du virus doit nous faire accepter l’évolution erratique de la courbe des cas. Je félicite le personnel médical pour la réussite dans la prise en charge des cas positifs. Je dois noter que plus de 70 % des cas graves sortent de réanimation tous les jours. Quatre mois après l’apparition du premier cas de Covid-19 dans notre pays, les mesures annoncées par le président de la République placent la poursuite de la riposte sanitaire dans un environnement de sécurité économique et sociale plus favorable. Mais aussi qui est garant d’une plus grande sérénité dans nos interventions’’.

Les régions de Diourbel, Dakar et Thiès concentrent 92 % des cas de contamination. Le département de Dakar, à lui seul, totalise 54 % des cas recensés sur l’ensemble du territoire national. Dans ces trois régions, note le chef du département de la Santé, il convient de redoubler d’efforts pour arrêter la propagation de la maladie. ‘’La lutte n’est pas encore finie. Toutes les projections montrent que le virus continuera à circuler durant les mois à venir. Mais son issue dépendra en grande partie des comportements individuels et collectifs’’.

