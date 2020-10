La Mission d’observation électorale de l’Union africaine (MOEUA) pour l’élection présidentielle du 31 octobre, a officiellement lancé ses activités, hier, à Abidjan. Son mandat est de suivre et de rendre compte du déroulement du scrutin. Conduite par l’ancien Premier ministre de la République de Djibouti, Dileita Mohammed Dileita, la mission est composée d’une quarantaine d’observateurs.

Selon l’autorité, ‘’afin d’atteindre ses objectifs, la mission rencontrera toutes les parties prenantes du processus électoral’’. Il s’agit des candidats à l’élection, des autorités politiques, administratives et judiciaires, les institutions en charge des élections, ainsi que des organisations de la société civile. Par ailleurs, elle prévoit de travailler en étroite collaboration avec les missions nationales et internationales.

La MOEUA compte, en outre, se conformer aux dispositions pertinentes de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, la déclaration de l’Union africaine sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique, la Constitution et les lois de Côte d’Ivoire et les directives de l’Union africaine pour les missions d’observation. La mission est joignable au +225 01 39 35 23 et à l’adresse mail molalett@africa-union.org