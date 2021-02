Après avoir remporté de nombreuses compétitions de cyphers, le musicien MNM (Mbaye fils de Ndèye et de Moussa) sort enfin son premier single et clip. Dénommé "Veux-tu m'épouser ?", le morceau est réalisé avec la collaboration du label Mpossible Prod. ‘’J’ai constaté qu’il y a beaucoup de mariages ces temps-ci. Cela s’explique peut-être par la prise des mesures de restrictions par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

En tous cas, cela m’a inspiré pour chanter l’amour d’une autre manière’’, a-t-il expliqué. Babacar (Mbaye) Faye est passionné d'harmonie sonore. Il a débuté sa carrière en 2017, dans les cyphers, un concours de freestyle populaire dans les rues de Dakar. Dix fois vainqueur du Dakar Sunday Cypher et de la 1re édition de Sen Cypher sur la RTS2, le parcours artistique et social de ce zik addict, qui a arrêté ses études en 2018, en terminale, n'a pas été un fleuve tranquille. ‘’Les compétitions se déroulaient chaque dimanche dans les rues de Dakar. J’y allais en cachette.

Je me suis beaucoup entrainé à faire du rap freestyle. D’ailleurs, j’ai cessé d’aller à l’école parce que c’est difficile d’allier études et musique’’, relate MNM. Fan de Gunman Xuman, lyrisme romantique, il est décrit comme ‘’un pluriel dans un singulier’’. En effet, enraciné, ouvert, ses productions sont un voyage culturel entre sonorités africaines et européennes, rap et style traditionnel. ‘’Je ne suis pas qu’un rappeur. J’aime tous les styles musicaux’’, a précisé le jeune musicien qui travaille déjà sur un projet qu’il compte dévoiler cette année.