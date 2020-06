Le monde des médias et de la culture est en deuil, suite au décès de l’ancien animateur audiovisuel Moïse Ambroise Gomis. Il est rappelé à Dieu hier matin à Dakar et enterré le même jour au cimetière musulman de Yoff. Ce Saint-Louisien, élégant à tout égard et éloquent, a fait les beaux jours de la Radiodifussion télévision sénégalaise (RTS).

Les génération 80 et 90 se rappellent de ‘’Midi première’’ qu’il présentait les samedis ou encore des émissions ’’Génération 80’’ et ’’Kaléidoscope’’ sur la chaîne publique. Moïse Ambroise Gomis était également connu pour avoir présidé pendant 26 ans le comité d’organisation de Miss Sénégal, un concours de beauté dont il a été à l’origine de la création. Il a également créé les concours Ciseaux d’or, Trophée prestige de la coiffure et Miss Jongama. ‘’EnQuête’’ présente ses condoléances à sa famille. Qu’il repose en paix.