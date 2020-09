Dans le cadre des préparatifs de la mise en œuvre de la 2e phase du programme MobiCiné Sénégal, Ella Global Solutions, porteuse du projet, procédera au lancement du programme qui consiste à implanter des structures locales de promotion de diffusion de films africains dans sept régions du Sénégal que sont : Diourbel, Fatick, Louga, Tambacounda, Kolda, Sédhiou et Kaffrine.

Ce programme renforce les unités mobiles déjà implantées lors la première phase en 2018 dans les régions de Thiès, Saint-Louis, Kaolack, Ziguinchor, Matam et Kédougou. Cette initiative est mise en œuvre avec le concours du Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuel (Fopica).

MobiCiné Sénégal a, dans ce cadre, sillonné les régions du pays pour identifier les meilleurs profils pour mettre en œuvre ce projet dans leurs localités. C’est ainsi que dans chaque région, 10 jeunes entrepreneurs culturels ont été sélectionnés puis formés aux métiers de la promotion et de la diffusion de films.

Il s’agit, entre autres, des méthodes de recherche de financement, de marketing et communication, de régie générale, des techniques de diffusion de films, de la création et de la promotion de séances grands publics. Aussi, de jeunes entrepreneurs culturels seront formés au niveau national pour l’implantation et l’animation des unités mobiles de projection et chaque unité sera dotée d'un matériel de projection lui permettant d’être autonome à long terme et dédié exclusivement à la diffusion d’œuvres cinématographiques sécurisées.