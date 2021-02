Le Programme de modernisation des marchés est entré dans sa phase active, avec la tournée nationale entamée par le ministre du Commerce. A Touba, Aminata Assome Diatta est revenue sur l’importance de ce dernier, tandis qu’à Diourbel, elle a visité le chantier de réhabilitation du marché Ndoumbé Diop.

Le 14 juillet 2017, un violent incendie s’était déclaré au marché Ndoumbé Diop de Touba. Un sapeur-pompier y avait perdu la vie et les commerçants avaient perdu plusieurs de leurs biens estimés à des centaines de millions. Ils avaient tous été consumés par le feu. En campagne électorale, l’ancien Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne avait procédé à la pose de la première pierre du chantier de réhabilitation de ce marché. Il était prévu, tel qu’annoncé au cours d’un comité régional de développement présidé par l’ancien ministre du Commerce Alioune Sarr, qu’une enveloppe de 500 millions F CFA allait être dédiée à la réfection de ce marché. Finalement, renseignent des sources, c’est 400 millions de francs CFA qui ont été dégagés pour le marché.

Hier, le ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, visitait les chantiers du marché Ndoumbé Diop. ‘’Je suis venue à Diourbel pour constater de visu l’état d’avancement du marché Ndoumbé Diop qui fait partie des lieux choisis dans le cadre du Programme de modernisation des marchés. Je suis satisfaite ; les travaux sont exécutés à 85 %’’, a expliqué Mme Diatta.

Le directeur général de l’Agetip, Malick Gaye, maitre d’ouvrage délégué, est revenu sur l’état d’exécution des travaux. ‘’Nous avons pris ce dossier en main pour faire un programme de reconstruction qui respecte les normes de sécurité incendie, mais aussi qui respecte les normes de fonctionnalité et de sécurité de façon générale’’, a-t-il dit. Pour la construction, une approche inclusive et participative a été mise en avant, permettant à toutes les parties prenantes de prendre la parole et de donner leur idée pour que les constructeurs puissent intégrer l'ensemble des préoccupations des uns et des autres, aussi bien dans la conception architecturale que technique.

Constatant que tous les incendies rencontrés dans les marchés sont d'origine électrique, le maitre d’ouvrage délégué a soumis les plans à la Senelec qui a donné sa dernière approbation. Aujourd'hui, les dernières retouches pour procéder à la pose de la filerie et des appareillages électriques sont en train d’être faits. Pour le volet sécurité incendie, il fallait s'assurer que le marché ait des accès appropriés qui respectent les normes, pour qu'en cas de catastrophe, les véhicules des sapeurs-pompiers puissent y accéder. Cette partie réhabilitée du marché Ndoumbé Diop va compter 118 cantines, 240 étals pour la vente de légumes et 300 autres pour les poissons.

Le maire Malick Fall a invité les commerçants à changer de comportement, ‘’parce qu’on ne peut investir une somme aussi importante et que les gens continuent à se comporter comme ils veulent’’. Il annonçait d’autres travaux que la municipalité va exécuter dans ce marché.

Après Diourbel, cap sur Touba. Dans la capitale du mouridisme, Aminata Assome Diatta a fait savoir que le Programme de modernisation des marchés mobilise 69,5 milliards et concerne 81 marchés.

BOUCAR ALIOU DIALLO