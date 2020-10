Le directeur général de la Sonacos indiquait, hier à Ziguinchor, que toute la production d’arachide record attendue cette année en Casamance sera entièrement absorbée. Il s’est dit, par ailleurs, favorable à une augmentation du prix au producteur.

En visite de travail, hier, à Ziguinchor, le directeur général de la Sonacos a constaté, de visu, les conditions de réception de la production arachidière ‘’record’’ attendue cette année en Casamance. Au-delà, Modou Diagne Fada a déclaré que, compte tenu du bilan économique excédentaire de 2019, la Sonacos a injecté, sur fonds propres, 550 millions de francs CFA pour réparer un certain nombre d’ateliers de l’unité de Ziguinchor qui étaient fermés depuis plusieurs années. Cela, en vue d’une transformation locale de la production, conformément à la volonté du président de la République.

Il s’agit des ateliers de détoxification et d’extraction qui vont démarrer leurs activités d’ici le 31 octobre prochain. Cet investissement a aussi servi, selon Diagne Fada, à autonomiser davantage la Sonacos de Ziguinchor en énergie. Selon lui, 45 000 t d’arachide sont attendues à Ziguinchor. Et pour absorber toute la production de la Casamance, d’autres seccos sont prévus, notamment à Kolda.

‘’Nous avons anticipé et nous serons fin prêts pour démarrer le plus tôt possible. Nous sommes prêts à absorber toute la production, mais également pour la transformer localement en produit brut et en écailles détoxifiées (tourteaux) pour le marché extérieur’’.

Il a, par ailleurs, indiqué que dès que le gouvernement lancera la campagne, la Sonacos démarrera ses activités. Sur le prix au producteur, le directeur général a relevé que la Sonacos est favorable à une hausse des tarifs. ‘’Nous sommes pour un pays rémunérateur. C’est aussi la volonté du président de la République. Il s’agit de faire en sorte que les premiers bénéficiaires de la campagne soient les paysans, les producteurs’’, a-t-il soutenu.