Il y a eu moins de donneurs de sang, ces derniers temps. Une baisse de 75 % est notée dans ce sens par le Centre national de transfusion sanguine. Le directeur Saliou Diop l’a fait savoir hier, face à la presse.

Les autorités sanitaires se plaignent souvent du faible taux de donneurs de sang. L’épidémie du Covid-19 est en train de leur donner des cheveux blancs. Puisque le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) est de moins en moins fréquenté. Le directeur général renseigne que, par peur de contracter le virus, beaucoup de donneurs ne viennent plus. Pour étayer ses propos, il annonce même qu’il y a eu moins de 25 % de dons de sang par rapport à ce qui était attendu à cette période.

‘’Nous avons constaté que, depuis la communication qui est faite pour éviter les rassemblements, on a une réduction importante du nombre de dons de sang. D’ailleurs, dit-il, la plupart des collectes que nous devions effectuer le 8 mars dernier, ont été annulées, parce que tout simplement, les gens ne veulent pas donner. Quand nous comparons ce que nous attendions en termes de don de sang et ce que nous avons obtenu, il y a eu moins de 25 %’’, regrette le directeur du CNTS Saliou Diop.

Il demande aux uns et aux autres de ne pas revenir sur leur décision de donner un peu de leur sang. Car si toutes les collectes sont reportées, il n’y aura pas assez de poches de sang.

Aussi, il tient à rassurer les éventuels donneurs. Les collectes peuvent se faire sans aucun risque de transmission du Covid-19, sachant que toutes les dispositions sont prises pour éviter cela, indique-t-il. En effet, des dispositions sont prises afin que les lieux de collecte soient aérés, qu’ils ne soient pas des zones confinées. Les mesures d’hygiène sont davantage respectées et l’on veille sur place scrupuleusement à la propreté des mains. Toutes ces précautions prouvent, d’après lui, qu’il n’y a pas raison de reporter ou d’annuler la collecte, d’autant plus que cela risque d’aggraver le déficit de poches de sang.

Il l’a fait savoir hier, au cours d’une rencontre avec la presse, au Centre national de transfusion sanguine, en prélude à la tenue du 10e Congrès international de la Société africaine de transfusion sanguine (SATS).

Le président de la commission scientifique de cet important évènement, Professeur Tandakha Dièye, a également saisi l’occasion pour inviter les populations à venir donner de leur sang. ‘’C’est une opportunité pour nous de montrer à tout le monde que le coronavirus n’est pas pour l’instant lié à la transfusion sanguine. Il faut que les gens soient extrêmement prudents. C’est un pathogène qui nous infecte par la voie respiratoire’’, ajoute Pr. Dièye.

‘’Régler deux gros problèmes : le déficit de sang et la sécurité transfusionnelle’’

En outre, ce congrès, prévu à Dakar du 20 au 23 avril prochain, sera l’occasion de débattre de la transfusion sanguine et des priorités de santé en Afrique. Une première en Afrique de l’Ouest. Le directeur du CNTS, Saliou Diop, indique que le gros problème auquel ils sont confrontés est le déficit de sang et la sécurité transfusionnelle. Ces deux aspects, selon lui, impactent le système de santé.

En effet, après collecte, les professionnels doivent s’assurer de l’aspect sain du sang avant qu’on ne l’injecte à ceux qui en ont besoin.

Pour M. Diop, ‘’si le déficit et la sécurité transfusionnelle sont bien assurés, on verra comment la transfusion sanguine peut impacter positivement nos systèmes de santé et voir comment le système de transfusion sanguine peut renforcer toutes les mesures qui sont prises pour régler les problèmes de priorité, à savoir réduire la mortalité maternelle infantile et la pandémie liée à la transmission du VIH’’. Il ajoute qu’il faut aussi prendre correctement en charge toutes les nouvelles maladies comme les cancers et l’insuffisance rénale qui requièrent des injections de sang. Ce congrès réunira des experts de différents pays.

Le Centre national de transfusion sanguine communiquait également hier sur le programme des activités de promotion du don de sang qu’il a établi. Saliou Diop et ses collègues ont décidé de le dérouler maintenant, parce qu’ils s’acheminent vers une période charnière. ‘’C’est une période qui précède le mois de ramadan et c’est un moment où nous n’avons pas assez de sang. Cette campagne doit renforcer, sensibiliser la population pour que l’on ait un stock suffisant pour éviter toute rupture’’, prévient-il. Il informe que cette campagne sera suivie de journées portes ouvertes, mais également d’une randonnée pédestre prévue le 19 avril. Il y est attendu pas moins de 5 000 personnes.

AIDA DIENE