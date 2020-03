L’Europe est devenue le nouvel épicentre de la pandémie du coronavirus qui sème actuellement la panique dans le monde. L’Italie, l’Espagne et la France, qui concentrent le plus de cas, ont décidé de se confiner. Ces trois pays où vit la majeure partie de la diaspora sénégalaise, se sont totalement isolés, pour arriver à bout des contaminations.

Le Sénégal, qui compte depuis hier 31 cas de contamination, a d’ailleurs importé la plupart de ses patients de ces trois pays. Toutefois, selon le secrétaire d’Etat des Sénégalais de l’extérieur, excepté les compatriotes revenus avec le virus, aucun Sénégalais n’est affecté en ce moment par la maladie à l’étranger. Du moins, son département n’est pas encore au courant.

‘’À l’heure actuelle, aucun Sénégalais n’est contaminé dans les pays européens. En tout cas, on n’a pas encore d’information sur ça. Les consulats et les ambassades procèdent naturellement à la remontée de l’information et nous font le point, au fur et à mesure. Pour le moment, on ne nous a pas signalé de cas de Sénégalais contaminés et on souhaite qu’il en soit ainsi’’, explique Moïse Sarr joint par ‘’EnQuête’’.

A l’en croire, des consignes claires ont été données aux représentations diplomatiques et consulaires pour qu’elles soient à côté des compatriotes, dans le contexte du confinement en Europe. Ainsi, indique-t-il, la stratégie adoptée pour assurer la continuité du service public des consulats et ambassades, en cette période d’isolement, est de privilégier, comme font les administrations de ces pays, le télétravail et la dématérialisation.

‘’Les consulats sont des administrations publiques et ils obéissent aux restrictions. Mais il faut au moins une permanence, des téléphones, des mails qui puissent rester ouverts pour maintenir le lien avec les ressortissants. Nous leur avons dit d’éviter les déplacements et de reporter tout ce qui peut l’être. Nous avons aussi conseillé à nos compatriotes, que ce soit les diplomates, les résidents ou les binationaux, de suivre scrupuleusement les consignes, les décisions et les mesures qui sont prises par les pays d’accueil, car ces règlements s’appliquent à tout le monde. Il a également été mis en place, dans certaines représentations diplomatiques, comme le consulat de Milan qui est fermé, une permanence qui puisse, en cas de besoin, maintenir le contact étroit avec les compatriotes’’, indique-t-il.

En outre, si les étudiants de Wuhan avaient bénéficié de soutien financier de la part de l’Etat, cela ne sera plus possible pour les milliers d’étudiants dans les pays européens. Selon toujours le secrétaire d’Etat, cette mesure n’est tout simplement pas envisageable, puisqu’il est impossible de prendre en charge ces étudiants, vu leur nombre très important. ‘’Rien qu’en France, c’est plus de 10 mille étudiants sénégalais. Ce n’est donc pas pareil à Wuhan où nous en comptons 13. Ce que nous pourrons dire, pour le moment, c’est que l’Etat sera à côté de nos compatriotes et aucun succès ne sera de trop. On va évaluer au fur et à mesure la situation’’, a-t-il indiqué.

Avant de souligner que, pour le moment, les représentations diplomatiques sont occupées à sensibiliser les compatriotes et à leur rappeler les mesures préventives et sanitaires éditées par les pays d’accueil.