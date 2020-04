Formé au FC Barcelone, l'attaquant Keita Baldé (25 ans, 21 apparitions et 4 buts en L1 cette saison) n'a jamais joué en Espagne avec les professionnels. Parti de Catalogne en 2011, l'international sénégalais a évolué à la Lazio Rome, à l'AS Monaco et à l'Inter Milan depuis ses débuts chez les pros en 2013.

Il ne le cache pas, son désir est de retourner un jour en Espagne pour évoluer en Liga. "C'est l'un de mes rêves. J'ai pu jouer avec les jeunes du Barça et c’est un championnat qui me manque", a confié le Monégasque dans une interview accordée à AS. Avant de faire une promesse : ‘’Si Piqué est président, je reviendrai.’’