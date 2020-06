Comme attendu, les prêts de l'attaquant Islam Slimani (32 ans, 18 matchs et 9 buts en L1 cette saison), prêté par Leicester, et du milieu Tiémoué Bakayoko (25 ans, 20 matchs et 1 but en L1 cette saison), qui appartient à Chelsea, ne sont pas prolongés par l'AS Monaco.

Le club de la Principauté a officialisé ce mercredi le départ des deux joueurs, dont les options d'achat s'élevaient respectivement à 10 M€ et 45 M€.

Le milieu Adrien Silva (31 ans, 22 matchs en L1 cette saison) retourne aussi à Leicester. Par ailleurs, trois éléments en fin de contrat quittent également l'ASM : les gardiens Diego Benaglio et Seydou Sy, ainsi que l'attaquant Moussa Sylla. L'opération dégraissage a commencé sur le Rocher.