Invité à partir de l'AS Monaco en juillet, Sofiane Diop est toujours là. Il est même l'un des joueurs les plus utilisés par Niko Kovac en cette première partie de saison, lui qui est allé le chercher en réserve.

À Monaco, on se demande encore sur quel pied danser. Capable de prouesses comme face au PSG (3-2 après avoir été mené 0-2), d'autorité contre Nîmes (3-0), mais aussi de passer complètement au travers. Ce fut le cas à Lyon (1-4) fin octobre et plus récemment contre Lens à Louis II (0-3). Branché sur courant alternatif, Niko Kovac est encore à la recherche de la bonne formule pour associer les Volland, Ben Yedder et autre Gelson Martins. Les trois éléments offensifs semblent indéboulonnables comme, plus inattendu, Sofiane Diop. Le milieu offensif de 20 ans est la bonne surprise installée par le technicien croate dans son dispositif en cette première partie de saison et cela risque de durer encore un moment.

C'était pourtant loin d'être prévisible. L'an passé, son prêt du côté de Sochaux ne s'est pas toujours très bien déroulé, comme l'a même admis Omar Daf. Parfois écarté du groupe, Diop commençait à trouver de la régularité dans ses performances lorsque la Ligue 2 s'est arrêtée prématurément. Revenu sur le Rocher, l'ancien Rennais démarre l'entraînement avec la réserve. Il fait plus que jamais partie des candidats au dégraissage imposé par la direction, mais croiser la route de Kovac a changé son destin. Les entrées en jeu intéressantes du milieu offensif ont définitivement convaincu son entraîneur de lui laisser sa chance. Désormais, il est constamment titulaire (11 fois en 15 rencontres) et s'éclate.

Kovac est ravi de Diop

«Il fait très bien son boulot, se satisfaisait Kovac à la mi-novembre. À mon arrivée, il était dans le groupe 2. Et après deux entraînements je lui ai dit de monter avec nous. Avec les jeunes joueurs, il n'y a pas toujours la constance, il peut s'entraîner trop un jour ou être un peu moins bien un autre, mais il répond présent. Bien sûr, il peut faire plus, mais je suis content de lui.» Depuis, le jeune Diop a continué sur sa lancée, inscrivant son troisième but de la saison à Nice le 29 novembre dernier. «Quand il joue simple, c'est encore mieux. Trois buts, c'est bien, j'espère qu'il va garder les pieds sur terre ! Je suis sûr que ça va aller encore mieux pour lui », promettait un Kovac qui veut couver son homme.

Selon nos informations, Diop se sent très bien dans un groupe jeune où il est proche de pas mal de monde. Sur le terrain comme en dehors, il est ravi. La présence de Niko Kovac a tout changé, nous a-t-on fait savoir. Le technicien l'a récompensé d'une place dans le onze, garantissant une certaine confiance et installant une relation particulière entre les deux. Preuve en est à Marseille le week-end dernier où même quand Monaco va moins bien, il est encore le seul à donner satisfaction. Une éclaircie dans le ciel pas toujours dégagé de l'ASM, qui aura besoin du natif de Tours pour revenir sur les équipes de tête. Un objectif collectif pour Diop, mais le seul. L'Euro Espoirs est aussi dans un coin de sa tête et cela passe par de bonnes prestations en Ligue 1.

