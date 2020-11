Monnaie électronique UEMOA 

Le rapport annuel 2019 sur les services financiers numériques dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) de la BCEAO indique aussi que le volume et la valeur des transactions à la fin de décembre 2019, ont enregistré 2 632 millions d'opérations. Ceci pour un montant d'environ 28 738 milliards de francs CFA contre de 1 907,7 millions d'opérations en 2018, évaluées à 23 533 milliards de francs CFA. Soit des hausses respectives de 37,9 % en volume et 22,1 % en valeur. ‘’Tout comme en 2018, l'activité des services financiers via la téléphonie mobile a été portée, au cours de l'année 2019, par les établissements de monnaie électronique de l'union.

Ces institutions représentent respectivement 83,6 % et 90,1 % du volume et du montant des transactions réalisées en 2019 dans l'UEMOA, contre 82,9 % et 86,9 % l'année précédente’’, renseigne la même source. Selon la BCEAO, les établissements de crédit se partagent, avec les deux structures de microfinance qui interviennent dans la distribution de la monnaie électronique, des parts de 16,4 % du volume et 9,9 % de la valeur des transactions totales réalisées au cours de la période sous revue. ‘’Près de 7,3 millions d'opérations ont été traitées en moyenne par jour par l'ensemble des plateformes de paiement mobile de l'Union, contre 5,3 millions en 2018. La valeur moyenne journalière des opérations est estimée à environ 79,8 milliards de francs CFA en 2019, contre 65,3 milliards de francs CFA un an plus tôt’’, lit-on dans le rapport.