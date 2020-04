Le président de la Commission épiscopale nationale du dialogue interreligieux s’est adressé, hier, à toute la communauté musulmane du Sénégal qui démarre le ramadan officiellement aujourd’hui. Il souhaite, à tous, ‘’un saint et fructueux temps de ramadan’’.

‘’En cette période difficile de la pandémie du corona, nous prenons conscience de notre fragilité et nous nous remettons à sa divine Providence. Lui, notre Créateur.

Qu'il tourne les cœurs vers lui ; qu'il accorde son pardon à tous. Que le Tout-Puissant et le Miséricordieux fasse descendre en abondance ses innombrables bénédictions sur les guides religieux, sur vos familles et sur chacun et chacune de vous’’, implore monseigneur André Guèye. Aussi, le chef de l’église de Thiès invite tout le monde à se conformer aux mesures prises par l’autorité suprême du pays, notamment le couvre-feu décrété depuis un mois.

‘’Il est vrai que la restriction des déplacements et le couvre-feu rendent difficiles les rencontres et les moments de partage et de fraternité. Mais Dieu, qui sait tout, connaît nos intentions’’.