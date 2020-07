La décision gouvernementale de faire faire un test Covid-19 de 40 000 F CFA à chaque voyageur qui entre ou sort du pays, ne concerne pas l’Espagne, annonce le député de la diaspora Mor Kane.

Selon une note circulaire du ministère de la Santé et de l’Action sociale, en date de ce 14 juillet, désormais, pour entrer ou sortir du Sénégal, chaque voyageur doit subir un test de la Covid-19 par RT-PCR. Ceux qui sont au Sénégal peuvent le faire à raison de 40 000 F CFA par test, auprès de quatre structures sanitaires que sont : l’Institut Pasteur de Dakar, l’Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef), le laboratoire de bactériologie et virologie de l’hôpital Aristide Le Dantec et le laboratoire de l’hôpital militaire de Ouakam.

Cette information, de l’avis du député de la diaspora Mor Kane, ne concerne pas l’Espagne. ‘’La décision de faire un test contre la Covid-19 d’un coût de 40 000F CFA, ne concerne pas l’Espagne. J’en ai discuté, durant toute la journée, avec mes confrères députés espagnols. Ils m’ont répondu ne pas être au courant de cette information. Ce qui s’est passé est que, selon le Parlement espagnol, tout étranger qui doit entrer dans leur pays doit impérativement effectuer un test. Après cela, il doit remplir une fiche où il va laisser toutes ses filiations au niveau de l’aéroport’’, a dit l’honorable député au bout du fil. Ceci permettra, poursuit-il, de le localiser rapidement, pour sa prise en charge, au cas où le test déjà effectué se révèle positif. ‘’Voilà ce qui se passe et la stricte vérité des choses. L’Espagne, que je maitrise bien, où je vis depuis longtemps, actuellement, à l’heure où je vous parle, ce pays ne fait pas partie de cette mesure’’, précise-t-il.

Egalement, les Sénégalais émigrés en Espagne, qui sont coincés au Sénégal, à cause notamment de la Covid-19, risquent d’avoir des problèmes pour retourner dans leur pays d’adoption, s’ils ne diligentent pas certaines démarches avant le 1er janvier prochain.

En effet, Mor Kane ajoute avoir appris auprès des parlementaires espagnols que les Sénégalais qui se trouvent actuellement au pays de le Téranga et ont déjà une carte séjour qui n’est plus valide, peuvent aller au consulat espagnol demander un visa qui pourrait leur permettre de revenir en Espagne. Ceci ne sera possible que jusqu’au 31 décembre. Cependant, à partir du 1er janvier 2021, ceux qui ont une carte séjour invalide pourront faire une nouvelle demande qui pourra être accepté ou refusé. Actuellement, toute personne qui en a et qui n’est plus valide pourra l’avoir, si elle dépose’’, conclut le député.

