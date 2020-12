RÉACTIONS… RÉACTIONS

BARTHELEMY DIAS (MAIRE DE MERMOZ-SACRÉ-CŒUR)

‘’Tu es et resteras un modèle de droiture, de générosité, de discrétion’’

‘’Nous perdons en toi un grand frère, un camarade engagé, loyal et constant, qui a été à tous les combats pour le rayonnement de la démocratie sénégalaise. Tu es et resteras un modèle de droiture, de générosité, de discrétion. Un homme rigoureux et travailleur, toujours au service de sa communauté. Merci pour tout ! Que toutes les portes du paradis soient ouvertes pour toi. A Dieu camarade.’’

CHEIKH BAMBA DIEYE (DÉPUTÉ FSD/BJ)

‘’Sa disparition soudaine est une immense perte pour le Sénégal des valeurs’’

‘’Dans ma vie politique, il m'a été rarement donné l'occasion de rencontrer des hommes d'exception. Pour le peu de temps que j'ai eu à partager avec Monsieur l'Honorable Député et Maire de Dalifort, il a été de ces perles rares. J'ai pu admirer le patriotisme, le désintéressement et la noblesse de caractère de M. Idrissa Diallo. Humble et rigoureux, il a été un magnifique compagnon de lutte et un des plus fidèles compagnons de Khalifa Sall. Sa disparition soudaine est une immense perte pour le Sénégal des valeurs qui a perdu un de ses plus éminents porte-étendards.

A sa famille, ses amis et compagnons, j'adresse mes plus sincères condoléances. Qu'Allah le Miséricordieux l'accueille dans son immense paradis auprès des vertueux et hommes de foi émérites. Repose en paix, mon cher frère et ami. Tu auras rempli ta part de sacrifice dans ce pays qui t'était si cher.’’

GUY M. SAGNA (FRONT FRANCE DÉGAGE)

‘’Tu as tenu bon, cher Idrissa ! Merci pour la leçon’’

‘’Je viens d'apprendre le sommeil d'un des piliers du ‘khalifisme’ : Idrissa Diallo. Même celles et ceux qui ne partageaient pas ses points de vue lui reconnaissaient plusieurs qualités. Parmi celles-ci, la plus importante, de mon point de vue : la dignité. Dignité devant l'immensité de la douleur du parent qui a perdu sa famille dans le naufrage du ‘Joola’.

EDignité devant l'adversité d'un complot politico-judiciaire contre Khalifa Sall et ses camarades. Dignité face aux propositions, aux invitations, aux tentations à quitter le navire ‘khalifiste’. Tu as tenu bon, cher Idrissa ! Merci pour la leçon. Nous présentons nos condoléances à sa famille, aux habitants de la commune de Dalifort. Au président Khalifa Ababacar Sall, à Barthélémy Dias et à tous les ‘khalifistes’, nous partageons ce soir votre naufrage. Si cette année, je peux passer cette fin d'année avec ma famille, c'est grâce à des milliers de personnes qui se sont mobilisées. Parmi celles-ci : Idrissa Diallo. Il avait notamment dit, lors de mon emprisonnement : ‘C'est la France qui est dérangée.’ Merci Idrissa !’’