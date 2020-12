Mêlé dans une affaire de vol de véhicule qui date de 2018, Mouhamed Ba tombe dans les mailles des filets des gendarmes en 2020. Jugé hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, il risque 6 mois de prison ferme.

Mouhamed Ba, trempé dans une rocambolesque affaire de vente de véhicule volé, a été jugé hier. Venu comparaître à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, le prévenu, qui s’active dans l’imprimerie, est poursuivi pour vol en réunion commis la nuit et faux et usage de faux sur un document administratif.

Selon l’économie des faits, dans la nuit du 5 au 6 mai 2018, le véhicule de marque Kia Sportage de la dame Alama Cissé a été volé à Yoff-Virage. Désemparée, celle-ci a déposé plainte contre x. Deux ans se sont écoulés, sans que la dame ne retrouve sa voiture. Coup de théâtre ! Son désespoir s’est dissipé, le jour où, fortuitement, elle a croisé son carrosse dans la circulation, à hauteur des deux voies de Liberté 6.

Pour récupérer son bien, elle s’est approchée des agents routiers afin qu’ils puissent appréhender l’individu à bord du véhicule. Ce dernier, fils de l’acquéreur Abdoulaye Niang, appelle son père et grâce à des subterfuges, les limiers réussissent à mettre la main sur le vendeur, en l’occurrence Mouhamed Ba. Celui-ci, interrogé sur l’origine du véhicule, dégage toute responsabilité et accable le nommé Pape Mawa Touré. Le susnommé, taximan de son état et qui s'activait également dans la vente de véhicule, est décédé, courant année 2018.

A cet effet, étant le seul à éclairer la lanterne des parties sur cette histoire digne d’une fiction, Mouhamed Ba a été arrêté et traduit en justice.

A la barre, le prévenu a plaidé non coupable. Selon lui, il est cité dans cette affaire, parce qu’il a été mandaté par Pape Mawa Touré pour qu’il remette le véhicule à un de ses clients établis à Kidira. A l’en croire, le défunt lui devait la somme de 700 mille francs CFA. Pour recouvrer ce montant, il s’est rendu dans cette localité située à 5 000 km de la région de Dakar, avec le chauffeur de Mawa et un autre individu. Sur la date du départ, sans plus de précision, Mouhamed Ba déclare que c’est dans la nuit d’un vendredi du mois de mai qu’ils ont quitté Dakar et ne sont arrivés à Kidira que le samedi, à l’aube. Mais il précise : ‘’Le client à qui on devait remettre le véhicule s’est désisté. Alors qu’on était sur le point de retourner à Dakar, on a croisé le neveu du vieux Abdoulaye Niang. Au cours de notre discussion, on lui a fait savoir qu’on voulait vendre la voiture. C’est ainsi qu’il a dit que ça intéresserait son oncle. C’est dans ces circonstances que nous sommes allés à la rencontre du vieux Niang.’’

‘’Ebloui par la voiture, Abdoulaye Niang a payé séance tenante la somme de 3 millions 800 mille francs. Son neveu Babacar s’est chargé d’établir l’acte de vente. J’ai signé en tant que témoin, non en tant que vendeur. Le document a été ensuite légalisé par le gendarme’’, a expliqué le prévenu. Avant de renchérir : ‘’Une fois à Dakar, Pape Mawa m’a remis mes 700 mille francs CFA.’’

Entendu à son tour, Abdoulaye Niang, la partie civile, a reconnu avoir acquis le véhicule à un prix dérisoire. D’après lui, c’est la raison pour laquelle il a demandé à son neveu de l’amener à la gendarmerie pour vérifier que ce n’était pas une voiture volée. Après vérification, leur doute s’est dissipé. ‘’Lors de l’acquisition du véhicule, tous les documents étaient en bonne et due forme. Même la photocopie de la carte d’identité de la dame a été présentée’’, s’est-il justifié.

Le parquet requiert 2 ans dont 6 mois ferme

À ce propos, Alama Cissé, la propriétaire de la 4X4 Kia Sportage, précise que sur la photocopie de la carte d’identité, il n’y avait que son nom et son prénom. ‘’La photo sur la pièce d'identité n’est pas la mienne’’, a-t-elle souligné. Toutefois, si la partie civile soutient que le vol s’est produit dans la nuit du 5 au 6 mai 2018, le témoin Alioune Faye écarte l’implication de Mawa Touré dans cette affaire. Selon lui, ce dernier, cité par le prévenu comme étant celui qui lui avait mandaté de remettre la voiture au client, est décédé le 13 mars 2018.

Pour les intérêts civils, Alama Cissé, qui a récupéré sa voiture, a réclamé la somme de 3 millions de francs CFA pour les réparations. Maitre El Hadj Malick Bass, avocat du plaignant Abdoulaye Niang, a sollicité pour son client qui, dit-il, n’a plus que ses yeux pour pleurer, le montant de 3 millions 800 mille francs qui correspond au prix d’achat de la voiture et 1 million de Francs CFA en guise de dommages et intérêts.

Le maitre des poursuites, après avoir demandé la requalification du chef de vol en réunion en recel, a estimé que le prévenu Mouhamed Ba est atteint et convaincu des faits qui lui sont reprochés. Pour la répression, le procureur de la République a requis 2 ans dont 6 mois de prison ferme contre lui.

La défense a, de son côté, sollicité la relaxe du prévenu du chef de recel. En ce qui concerne le fait de faux et usage de faux, Me Baba Diop a demandé au tribunal de faire bénéficier à son client une application bienveillante de la loi.

Mouhamed Ba sera édifié sur son sort, le 24 décembre prochain.

AMINATA DIALLO