Mort horrible

Ce Samedi 28 février 2020, un jeune menuisier a été tué par un arbre. Le drame s'est produit dans la forêt à l'Est de la commune de Kolda. La victime est un jeune homme de 26 ans qui préparait son mariage, prévu le 29 mars prochain.

Le matin, il a reçu une commande de poutrelles. Au milieu de la journée, il s'est rendu dans la forêt. Mais, il n’est jamais revenu.

Son corps a été retrouvé sous un arbre coupé, le crâne éclaté. Les sapeurs-pompiers de Kolda ont récupéré et déposé la dépouille à la morgue du centre hospitalier de la région. Ce types d'accidents deviennent récurrents dans cette localité et inquiètent la population. La compagnie des eaux et forêts promet de renforcer le contrôle pour dissuader les nombreux exploitants forestiers clandestins.