Un enfant de 13 ans, répondant au nom d’Abiboulaye Camara, a perdu la vie, dimanche 16 février 2020, au quartier Montagne nord de Louga. En attendant l’autopsie, le maitre coranique est soupçonné d’avoir battu à mort le jeune talibé.

La mort d’un jeune talibé, dimanche dernier, au quartier Montagne nord de Louga, met au banc des accusés son maitre coranique. Abdou Latif Cissé est, en effet, soupçonné d’avoir torturé le môme de 13 ans jusqu’en ce que mort s’ensuive.

C’était le samedi 15 février. A l’heure de la descente, le jeune Abiboulaye Camara est revenu complètement mal-en-point de l’école coranique Sokhna Mbayang située à Thiokhna (quartier populeux de Louga). Après avoir salué son oncle qu’il avait pourtant l’habitude de taquiner, nous dit-on, le pauvre ‘’Camou’’, comme l’appelait affectueusement son père, s’est retiré dans un coin de la maison et a commencé à dormir à poings fermés. C’est ainsi que son oncle a commencé à avoir des appréhensions sur l’état de santé de son neveu. Avant qu’il ne tombe dans les bras de Morphée, l’enfant est interrogé par son oncle. Le petit a répondu qu’il s’’était blessé au cours d’un match de football. Sans perdre de temps, il a été conduit à l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga où le médecin l’a consulté et lui a prescrit une ordonnance. De retour à la maison, quelques heures plus tard, le pauvre Camou a succombé à ses blessures.

Ses parents, qui avaient soupçonné que l’enfant a été tabassé par son marabout Abdou Latif Cissé, ont retourné le corps sans vie d’Abiboulaye Camara à l’hôpital pour connaitre les causes de sa mort. La police de Louga a, par la suite, ouvert une enquête, en demandant au médecin légiste de pratiquer une autopsie pour déterminer les causes du décès de l’enfant. Nos mêmes sources renseignent que l’homme de l’art a réorienté les parents à l’hôpital général Idrissa Pouye de Grand-Yoff ou à l’hôpital Aristide Le Dantec de Dakar.

Face à la presse hier, Maodo Malick Camara, le père de la victime, a déclaré qu’on l’a informé par téléphone. Le cœur meurtri, il dit attendre les résultats de l’autopsie tout en réclamant que justice soit faite, si toutefois les résultats révèlent que l’enfant a été torturé par son maitre coranique.

Cet énième décès d’un jeune talibé relance la polémique de la maltraitance des talibés dans les ‘’daara’’.

MAMADOU NDIAYE (LINGERE)