A Liberté 6 extension, l’imam Moctar Ndiaye a axé son sermon, le jour de la Tabaski, sur les injures publiques, ce qui se passe sur les réseaux sociaux et la maltraitance des animaux.

Les sermons étaient nombreux et différents, le jour de la Tabaski. Chaque imam y est allé de son feeling. A la mosquée de Liberté 6, l’imam Moctar Ndiaye a parlé de divers sujets. Ne faisant pas dans la langue de bois, il a dénoncé des choses qu’il considère comme des maux de la société. Lesquels seraient même des causes de la crise sanitaire que vit actuellement le monde.

D’après lui, le coronavirus n’est que la conséquence des actes prohibés par l’islam et dont certains n’ont cure. Pour lui, il faut absolument que certain changent de comportements et d'attitudes envers Dieu. Ils doivent également revoir leurs postures envers leurs semblables. L'imam a condamné fermement les injures publiques, les offenses, les propos diffamatoires et la divulgation d'insanités inqualifiables atteignant l’honorabilité ou détruisant la vie d’aucuns, de couples et de familles.

‘’Aujourd'hui, au lieu de profiter des bonnes opportunités qu’offre l’Internet et les réseaux sociaux pour sortir nos pays du sous-développement et enrichir nos connaissances, on ne le fait pas. On utilise ces espaces pour s’offenser, s'injurier et proférer des menaces de diffusion d'images répugnantes à longueur de journée. On heurte des sensibilités ethniques, confrériques et confessionnelles, entre autres. Si nous ne mettons pas de garde-fous dans notre manière d’utiliser l'Internet et des réseaux sociaux dans notre pays, cela peut nous mener à des situations regrettables’’, a prévenu l’imam Ndiaye.

Il a profité également de la tribune offerte pour dénoncer la maltraitance dont sont victimes les animaux, en l'occurrence les chevaux et les ânes qui servent à tirer des charrettes. Selon lui, l'islam ordonne de traiter les animaux avec pitié et bonté. ‘’Ce n'est pas pour rien Qu'Allah (SWT) a donné des noms d'animaux à des sourates du Coran, à l'image d’Albakhra (la vache), Al Ankabout (l'araignée) entre autres. Pour dire que l'islam accorde une place importante et un respect particulier aux animaux.

Vous voyez souvent dans la circulation des chevaux qui s'écroulent sous l'effet d'un chargement insupportable, des chevaux qu'on fait travailler à longueur de journée, sans répit. Ils sont des êtres vivants. Par conséquent, évitons de les violenter pour Qu'Allah nous accorde sa miséricorde’’, a-t-il appelé devant un parterre de fidèles.