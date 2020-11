C’est officiel ! Sophie Gladima est la nouvelle patronne du ministère du Pétrole et des Energies. Mouhamadou Makhtar Cissé lui a passé le témoin. C’était hier au cours d’une cérémonie sobre.

Mouhamadou Makhtar Cissé quitte le ministère du Pétrole et des Energies avec le sentiment du devoir accompli. Aucun regret ! Il est de ceux qui se voient comme des commis de l’Etat, donc au service de l’Etat qu’ils serviront à chaque fois qu’ils seront invités à le faire. Son parcours illustre à souhait cette abnégation.

‘’J’étais déjà directeur des Douanes en mars 2012. C’est une institution éminemment importante dans un pays surtout en développement. J’avais été nommé par Abdoulaye Wade à ce poste. Je sortais de l’Inspection générale d’Etat où j’avais fait huit ans. Il (NDLR : Macky Sall) m’a trouvé à ce poste et m’y a confirmé pendant une année, avant de me promouvoir ministre du Budget. C’est cela la République, l’Etat. On s’inscrit dans la continuité’’, a rappelé M. Cissé.

S’il en était resté là dans son compagnonnage dans la gestion des affaires de l’Etat avec le président Sall, il en serait heureux. ‘’Rien qu’avec cet acte, moi, je ne peux que lui être redevable. Si ma carrière s’était arrêtée à cette prolongation, je serais l’homme le plus heureux et le plus reconnaissant à son égard’’, a-t-il d’ailleurs dit.

Seulement, on avait encore besoin de lui. Il était encore là pour servir. ‘’Il (NDLR : Macky Sall) m’a permis de faire le PSE. L’Etat est ingrat. On ne se souvient pas souvent des grandes actions que vous posez ; on ne se souvient que des erreurs et des fautes. On a fait le PSE, le Conseil consultatif’’, a-t-il regretté.

Il n’empêche, il garde de bons souvenirs de ses passages dans différents services de l’Etat. ‘’En tant que ministre du Budget, cela a été exaltant, grâce à sa confiance. La plus grande confiance qu’il m’a accordée est de m’appeler à ses côtés comme directeur de cabinet. Après, dans un esprit de service public, quand il y a eu des soucis à la Senelec, il m’a demandé de quitter mon poste de directeur de cabinet pour y aller. Ce que j’ai fait avec beaucoup de plaisir, d’engagement patriotique et dans un esprit républicain. Quand quelqu’un, au nom de la République, vous trouve dans un poste aussi éminent que celui de directeur des Douanes vous confirme, vous ne pouvez pas lui refuser le service de quitter un ministère ou un cabinet, si prestigieux soit-il, pour retourner à la base, dans une société nationale, pour servir’’, a-t-il fait savoir.

Aussi, ‘’quand on est commis de l’Etat comme moi, on ne peut et on ne doit avoir aucune autre ambition que de servir l’Etat. C’est cela le sens de notre engagement dans l’Etat. L’Etat a un chef et quand vous servez, vous devez le faire derrière son chef. C’est comme cela que je conçois les choses. Je suis honoré et heureux aujourd’hui de partir après une mission accomplie. Mission accomplie dans la difficulté certes, car il n’y a pas de mission facile, mais avec beaucoup de résultats que je dois à mes collaborateurs’’, s’est-il réjoui.

Mais il part rassuré que ce soit une femme aussi brillante que Sophie Gladima qui prend le relais. Une géologue qui a, selon lui, les compétences ‘’techniques et scientifiques’’ pour diriger ce ministère. Ainsi, il dit ne point douter de la réussite de son successeur à qui il recommande d’écouter ses collaborateurs et de ne laisser aucun ‘’élément étranger interférer dans (ses) décisions.

‘’Vous ne pouvez pas avoir meilleurs conseillers que ceux qui vous entourent’’, reste convaincu M. Cissé.

Sophie Gladima a déclaré avoir souvent eu à solliciter l’aide de M. Cissé sur différents projets ou sujets et il a toujours été là. ‘’C’est un homme de foi et ce sont des qualités que nous n’avons plus dans ce pays. Il croit en son destin. Il sait ce qu’il a à faire. Il a servi et c’est le credo de quelqu’un qui est dans l’Administration’’, a-t-elle dit.

Pour elle, quitter une station ministérielle ne signifie pas forcément une punition. ‘’On ne part pas parce qu’on n’a pas bien travaillé, mais plutôt parce que notre mission est terminée’’, a-t-elle indiqué.