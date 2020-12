Moustapha Cisse Lo

D’après le site d’informations Dakarposte, l’ancien vice-président de l’Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lô, a été reçu par le président de la République. C’était hier à la résidence privée du président Macky Sall sise à Mermoz. Pour l’instant, l’on ne sait pas encore de quoi les deux hommes ont parlé.

Moustapha Cissé Lô avait été exclu du parti présidentiel, l’Alliance pour la République (APR) en juillet dernier, suite à ses sorties virulentes contre d’autres de ses camarades de parti. Il s’agit de Farba Ngom et de Yaxam Mbaye. Etait-il question de son retour, de sa réhabilitation au sein du parti ? On en saura peut-être plus dans les jours à venir.