L’entraîneur de l’équipe de football de la Sonacos de Diourbel, Moustapha Seck, qui a terminé la phase aller de la Ligue 2 avec une victoire à l’extérieur (2-1) face à Guédiawaye FC, le weekend dernier, s’est livré au cours d’une interview accordée à ‘’EnQuête’’.

Votre équipe a battu (2-1) à l’extérieur Guédiawaye FC, en match comptant pour la 13e et dernière journée de la phase aller de la Ligue 2. Quelles sont vos impressions ?

C’est vrai qu’on n’avait pas beaucoup d’informations sur l’adversaire, mais on était venu pour jouer au football, en mettant le pied sur le ballon. Un objectif qui a été atteint. On a vite compris le dispositif tactique mis en place par Guédiawaye. Au finish, nous avons obtenu les 3 points. Nous sommes dans un championnat. Il y a trois alternatives : gagner, faire un match nul ou perdre.

Quelles sont les raisons qui expliquent le début de saison plus ou moins compliqué de votre équipe ?

Vous savez, lors des six premières journées du championnat, nous étions à Diourbel. On n’avait pas un bon terrain d’entraînement ; on s’entraînait sur un terrain sablonneux. On faisait presque de la charge chaque jour. Le stade Ely Manel Fall n’est pas toujours opérationnel. Voilà les raisons qui expliquent notre début de saison un peu difficile. Maintenant, nous ne recevons plus à domicile (Diourbel).

Justement, on a vu que Kaolack est devenu le nouveau camp de base des Huiliers. Comment se passe l’environnement là-bas ?

Vous savez, notre souhait était de tout faire pour rapprocher l’équipe de sa base affective. Mais, à un moment donné, il fallait faire un choix. Les conditions, à Diourbel, n’encourageaient pas la performance. C’est ce qui a fait que depuis quelque temps, nous sommes basés à Kaolack. Et il y a eu un peu de stabilité dans le club depuis que nous sommes installés là-bas. Nous avons trouvé sur place des conditions qui permettent de travailler. Je profite de l’occasion pour remercier les autorités de la ville, particulièrement les responsables du football qui nous ont réservé un accueil chaleureux. Ils ont même mis à notre disposition un terrain pour qu’on puisse s’entraîner. On est presque à 2 minutes du terrain. Et je pense que cela est bénéfique. Aujourd’hui, si vous avez bien remarqué, depuis 6 journées, l’équipe monte progressivement en puissance, même sur le plan tactique.

Quel regard portez-vous sur votre effectif ?

Je l’ai dit en début de saison ; nous avons un nouveau groupe où pratiquement le renouvellement de l’effectif s’est opéré à presque 95 %. Donc, pour qu’on puisse mettre en place les automatismes, il faut du travail et de la répétition. Dans ce cas, nous sommes en train de faire un peu de bourrage pour que les joueurs puissent comprendre au moins ce que nous voulons.

Quel est votre objectif cette saison ?

J’ai l’habitude de dire que quand on est en Ligue 2, il n’y a qu’un seul objectif principal. C’est la montée. Fini les calculs.

Comment comptez-vous aborder la phase retour du championnat ?

Nous allons nous préparer davantage pour mieux aborder la phase retour. On a seulement ‘’quelques jours de repos’’, dans la mesure où ça ne sera pas un repos passif. Il va falloir que nous préparions davantage la phase retour, si nous voulons atteindre notre objectif cette année qui est la montée en 1re division.