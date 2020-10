La coordination du Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (Saes) du campus de Thiès, qui continue de fustiger la ‘’mauvaise gestion’’ de l’institution universitaire par la rectrice Ramatoulaye Diagne Mbengue, entame, ce jeudi, son troisième plan d’action par un mot d’ordre de 48 heures. Ils entendent le renouveler, si la situation n’évolue pas.

La couleur et la tournure de la grève ont été connues en fin de semaine dernière. Quand elle enclenchait son mouvement d’humeur le 9 octobre dernier, la section locale du Saes de l’université de Thiès a annoncé que le combat allait se poursuivre ‘’jusqu’à la satisfaction totale’’ de tous les points contenus dans la plateforme revendicative. Le coordonnateur Tandiang Diaw et ses collègues l’ont dit et sont passés à l’action. Les enseignants du supérieur du campus de Thiès ont décrété, à compter de ce jeudi, 48 heures de grève pour les mêmes raisons que celles évoquées la semaine dernière. Le troisième plan d’action du genre.

Ces derniers sont en désaccord total avec Madame le Recteur de l’université de Thiès sur 14 points dont le recrutement du personnel enseignant et de recherche (Per), le paiement sans délai de toutes les sommes dues et en particulier des voyages d’études, la livraison sans délai des infrastructures de l’UT, la prise en charge médicale du personnel, mais également l’audit de tous les salaires du personnel, etc. L’autre point qui irrite davantage la coordination du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur du campus de Thiès, c’est la réponse que leur a adressé la rectrice de ladite université publique.

Au terme de leur point de presse au cours duquel les syndicalistes dressaient un tableau sombre de la gestion de la professeur Ramatoulaye Diagne Mbengue, celle-ci a sorti un communiqué pour apporter ses précisions sur plusieurs points.

Une attitude que le coordonnateur, Mamadou Tandiang Diaw, et ses camarades qualifient de manque de respect à leur égard. ‘’Madame le Recteur n'a aucune considération à notre égard, vu les réponses évasives qu'elle a fournies par rapport à nos revendications. C’est un manque de volonté à trouver rapidement des solutions aux points de revendications. Elle s'entête à préserver l'intérêt de l’université de Thiès en nous poussant à poursuivre cette grève’’, dénoncent-ils dans un communiqué, précisant que le combat se poursuit.

Et dès aujourd’hui, le campus de l’université de Thiès va être paralysé.

Pour le bon suivi du troisième plan d’action, la coordination du Saes invite les enseignants membres dudit syndicat à surseoir à ‘’toute participation à des activités administratives et réunions’’. Il en est de même pour les activités pédagogiques, notamment les cours magistraux, les soutenances, mais également les délibérations.

Outre ces activités précitées, le Saes/Thiès demande à tous ses militants de suspendre toutes les formations payantes et les activités dans les établissements privés. Enfin, les enseignants du supérieur du campus de Thiès appellent à la mobilisation pour mieux marquer le coup. ‘’La coordination demande aux militants de rester mobilisés et de rester à l'écoute du bureau qui leur fera parvenir, en fin de semaine, le prochain mot d'ordre, si la situation n'évolue pas’’, indiquent-ils dans leur texte.

GAUSTIN DIATTA (THIÈS)