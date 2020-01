ALIOUNE BADARA THIAM, DRH RTS ‘’Je suis serein’’ Il serait à la base de tous les maux que vivent les travailleurs de la Radiodiffusion télévision sénégalaise. Alioune Badara Thiam est le directeur des Ressources humaines de la RTS et c’est son départ que réclament des travailleurs de cette boite, suite à ce qu’ils appellent une ‘’humiliation’’ vécue par un des leurs, Lucky Patrick Ndecky. M. Thiam, joint par ‘’EnQuête’’, assure n’avoir donné aucune instruction ayant mené aux faits relatés. ‘’M. Ndecky est venu et a garé sa voiture dans le parking réservé aux directeurs et invités de la RTS. Ce n’était pas la première fois qu’il le fait et à chaque fois qu’il l’a fait, les gendarmes l’ont interpellé pour lui dire qu’il n’y avait pas sa place’’, explique Alioune Badara Thiam. ‘’La première fois, il s’est expliqué avec le gendarme et est parti après. Il a fait cela quatre fois. Quand on m’a informé, j’ai appelé les préposés à la sécurité et ils m’ont expliqué comment les choses se sont passées. Hier, quand il est arrivé, il s’est garé dans le parking des directeurs et c’est le gendarme qui a décidé de mettre un sabot à sa voiture. Quand on m’en a informé, j’ai appelé le chef de la sécurité ; c’est un gendarme, parce que c’est la gendarmerie qui assure la sécurité au sein de la RTS. Il m’a dit qu’il allait d’abord parler à M. Ndecky. Ce qu’il a fait dans son bureau’’, informe le DRH. ‘’Après échanges, M. Ndecky a compris et est parti. Je ne sais pas ce qui s’est passé après et qui a mené à cette manifestation. Ce fait est donc arrivé. Chacun a son opinion sur la question. Les interprétations sont libres. Moi, je suis serein’’, dit-il. Concernant les réclamations de son départ, il répond : ‘’On m’aurait demandé de partir avec des arguments, je serais le premier à le faire.’’ Que fait-il alors de ce reproche sur les décisions impopulaires, les démissions, la coupe des salaires ? ‘’Il y a des questions qui relèvent du droit. La contrepartie du travail, c’est le salaire. Si on ne travaille pas, on coupe le salaire. Il y a des moments où j’ai pris des décisions de cet ordre. Alors, si on me traite de méchant, parce que j’applique la règle, je ne sais quoi leur dire’’, réplique-t-il. Et ‘’je ne pense pas que cela mérite de dénigrer un directeur des ressources humaines’’. ‘’Je n’enfreins pas la loi et j’aime être juste dans mes décisions. De tout temps, il y a eu des gens qui ont démissionné de la RTS. Ceux qui l’ont fait sous mon magistère ne l’ont pas fait à cause de moi. Je ne comprends pas ceux qui veulent m’attribuer cela’’, se désole-t-il.