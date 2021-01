En plus de la pandémie du coronavirus, le système de santé va faire face à d’autres contraintes, si le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes (Sames) met à exécution ses menaces. Il compte déposer un préavis de grève dans la semaine, pour le respect de sa plateforme revendicative.

En plus de la Covid-19 qui secoue déjà le secteur de la santé, les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal menacent de le perturber davantage. Le syndicat autonome desdits corps (Sames) va déposer un préavis de grève dans la semaine. Les syndicalistes exigent le respect de leurs plateformes revendicatives de l’année 2020, nonobstant la pandémie de la Covid-19. Le Sames entend durcir le ton pour dénoncer l’attitude du gouvernement.

Pendant toute l’année 2020, le syndicat a déposé une plateforme revendicative qui n’a pas été examinée. ‘’Le ministre persiste à faire des nominations qui ne respectent aucune règle de gestion des ressources humaines. C’est un acquis que Diouf Sarr est en train de remettre en cause. Nous allons déposer une autre plateforme revendicative et un préavis de grève. Si l’Etat ne prend pas en compte nos revendications cette année, nous allons partir en grève, même si la pandémie est toujours là’’, prévient le docteur Amadou Yéry Camara, Secrétaire général du Sames.

Selon le médecin, ils se sont rendu compte que c’est pendant la période de la Covid-19 que le secteur de la santé a été durement agressé par les autorités. Et cela ne peut plus continuer.

En outre, le syndicat rappelle certaines défaillances du système de santé. ‘’Le Sénégal est confronté à un défi majeur face à la Covid-19. Cela remet sur la table la nécessité d’avoir un système de santé performant avec des agents de santé motivés’’, souligne le Sames. En cela, l’apparition de la Covid-19 au Sénégal survient dans un contexte particulier pour les professionnels de la santé. ‘’Au moment où nos revendications sont traitées avec beaucoup de légèreté, voire du mépris et nos primes de risque ridicules, nous sommes aux avant-postes de la lutte contre cette épidémie, comme nous l’avons été avec la maladie à virus Ebola. Et malgré les directives du chef de l’Etat, les engagements de ses services ne sont pas respectés’’, regrette le Sames.

Les syndicalistes se désolent ainsi que leur ministre de tutelle ‘’continue sa gestion solitaire des ressources humaines par des recrutements et des nominations clientélistes des agents à la retraite et bénéficiant de contrats spéciaux plus préoccupés à faire de la politique que de s’occuper du système de santé, au moment où tous les médecins sont occupés à combattre le virus’’.