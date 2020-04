Ce week-end a été le plus sombre de la commune de Mbour, depuis l’entrée du coronavirus au Sénégal. Plusieurs faits se sont succédé dans la commune, qui ont fini d’installer une psychose générale.

Les Mbourois ont vécu un week-end de pression. Avec des cas de transmission communautaire enregistrés un peu partout, une psychose générale s’est installée. Cela a commencé, le samedi, lorsque des indiscrétions ont signalé 3 nouveaux cas communautaires identifiés dans la zone. Deux d’entre eux ont été identifiés dans deux quartiers populeux de Mbour et deux autres à la périphérie du département. Les deux premiers sont des commerçants venus du marché Ocass de Touba. Le troisième cas a été enregistré dans le poste de santé Mboulem. Il s’agit d’un vieux de 90 ans, qui habite à Mbourokh Cissé. Toute sa famille est également en quarantaine et le poste de santé a été désinfecté.

Pour boucler la boucle, dans l’après-midi du samedi, un cas suspect a été identifié dans un quartier populaire de la ville. Il s’agirait, selon nos sources, d’un locataire dans une maison, venu clandestinement de la ville sainte de Touba. Aussitôt informées de la présence de l’individu arrivé dans l’après-midi, les autorités sanitaires et les forces de défense et de sécurité sont passées, nuitamment, cueillir le quidam et d’autres locataires.

Au total, une dizaine de personnes ont été mis en quarantaine dans un réceptif hôtelier de la Petite Côte où ils séjourneront, le temps de vérifier leur état de santé. Puisque, dans la même maison, une jeune fille a été infectée. La demeure est occupée par plusieurs locataires dont la maman de la jeune fille. Après avoir été vidée de tout son monde, elle a été désinfectée par les équipes du service d’hygiène chapeautées par le Dr Fatma Fall, le médecin-chef du district sanitaire.

Marché central et quai de pêche de nouveau fermés pour 4 jours

Ces cas sont survenus quelques heures après la mise en garde du préfet concernant les voyageurs clandestins entrant à Mbour. L’autorité avait assuré que toute personne entrée clandestinement sera mise en quarantaine pendant une durée de 15 jours et devra subir des tests. Des mesures brandies par Mor Talla Tine comme arme pour dissuader les potentiels réfractaires. Apparemment, la mise en garde est arrivée un peu tard. D’ailleurs, la même nuit du samedi, 4 individus, toujours en provenance de Touba, ont été identifiés par les services sanitaires et les forces de défense et de sécurité. Ils ont été immédiatement interpelés et placés en quarantaine dans un réceptif hôtelier de la zone. Ils vont être sous surveillance pendant 15 jours et vont subir des tests pour vérifier leur état de santé.

Ainsi, cette situation stressante a poussé le préfet à refermer le marché central et le quai de pêche pour 4 jours. Ainsi, dans une correspondance signée le 25 avril, le préfet communique : ‘’Il est porté à la connaissance du public que, par arrêtés n°20-084 et 20-085/DMB/P du 25 avril 2020, le marché central et le quai de pêche de Mbour sont fermés du dimanche 26 avril au mercredi 29 avril 2020 inclus.’’ Selon la même source, ‘’cette période sera mise à profit pour des opérations de nettoiement et de désinfection de grande envergure de ces établissements qui, malgré les restrictions, continuent d’être des lieux de rassemblement’’.

La capitale de la Petite Côte renoue ainsi avec la Covid-19, après une période de plus de 2 semaines sans cas d’infection au coronavirus.

IDRIASSA AMINATA NIANG (Mbour)