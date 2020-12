Décédé le dimanche 29 novembre dernier en France, la dépouille mortelle de Pape Bouba Diop est arrivée, hier, à l’aéroport Blaise Diagne de Diass où une cérémonie d’hommage a été organisée, en présence de sa femme, ses deux enfants, ses coéquipiers de 2002 et du chef de l’Etat Macky Sall.

Les grands hommes s’en vont, mais ce qu’il en reste est éternel. C’est cette assertion que le président de la République a matérialisée, hier, à l’occasion de la cérémonie d’hommage à l’ancien international sénégalais de football, Pape Bouba Diop. Macky Sall a décidé d’honorer la mémoire du premier buteur de l’histoire du Sénégal en Coupe du monde. Ainsi, le chef de l’Etat l’a élevé, à titre posthume, à la dignité de Grand officier dans l’Ordre national du lion. Une manière, déclare le chef de l’Etat, ‘’d’offrir ton nom au musée du football qui sera érigé très prochainement au Stade du Sénégal, à Diamniadio’’.

‘’Tu nous as comblés de joie, de bonheur et de fierté. Tu as honoré ta famille, ta communauté et ton pays. Tu as rempli ta mission sur terre. Nous te serons éternellement reconnaissants. Les morts ne sont pas morts, dit le poète Birago Diop. Par ton œuvre grandiose, tu ne mourras jamais. Nous te garderons toujours dans nos cœurs. Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos mémoires’’, a déclaré le président Sall, en présence de la femme et des enfants du défunt, et de ses coéquipiers de 2002.

‘’Cher Pape Bouba, te voilà arraché à notre affection à la fleur de l’âge. Nous aurions tout donné pour que tu vives plus longtemps auprès de ta famille et de ta communauté. Hélas, le décret divin s’est accompli, imparable. En bon croyant, tu y étais sûrement préparé’’, a regretté Macky Sall.

Lors de son allocution, le chef de l’Etat a souligné les grandes œuvres de l’ancien milieu de terrain de Lens, dont l’ancien président, Gervais Martel, était présent à la cérémonie. ‘’La perte est immense pour sa famille, pour la nation et pour le monde sportif. Pape Bouba s’est forgé un brillant parcours. Tel un rayon de soleil qui illumine tout sur son passage. Nous avons tous en mémoire le fabuleux match d’ouverture de la Coupe du monde le 31 mai 2002. Après une course époustouflante sur plus de 40 mètres, Pape Bouba inscrivit le premier but de cette édition, qui était également le tout premier but du Sénégal en Coupe du monde de football’’.

Cette prouesse, face à la France championne du monde en titre, estime-t-il, constitue une ‘’victoire qui plaça pour la postérité le nom de notre pays sur la planète du football mondial’’.

Ce geste du président de la République a fortement été salué par la famille du football et les Sénégalais qui ont fait le déplacement, malgré l’isolement de l’aéroport Blaise Diagne. En attestent les applaudissements nourris et les cris de joie à l’annonce de la nouvelle par le président. La famille et les proches du défunt ont également remercié Macky Sall pour le soutien apporté depuis le décès de l’ancien n°19 des Lions. D’ailleurs, tous les anciens de la génération 2002, présents, étaient vêtus du maillot national de la dernière édition du Mondial-2002 floqué du n°19 qu’arborait leur coéquipier.

‘’Pape Bouba Diop mérite tous les égards de notre nation, le repos du guerrier, mais surtout de ne pas être oublié. Le Sénégal, notre patrie, a perdu un de ses illustres fils, mais surtout le plus vaillant et le plus méritant de tous lors de la Coupe du monde 2002’’, a déclaré El Hadj Diouf, porte-parole du jour de la génération 2002. Selon le double Ballon d’or africain, l’ancien joueur de Fulham ‘’a rendu à tous les Sénégalais et à tous les Africains leur dignité de sportifs et leur fierté de champions avec son but inscrit contre la France à Séoul’’.

Exemple d’humanité et de patriotisme

‘’Pape Bouba était un joueur modèle, discipliné, convenant et affable, apprécié par ses dirigeants et ses coéquipiers. En lui, le sportif se confondait aussi avec l’homme. Malgré la gloire, Pape Bouba est resté un homme simple, modeste et discret. Ses parents, voisins et amis l’ont dit : Pape Bouba était un humaniste courtois, généreux et pieux’’, a souligné le président Sall.

C’est dans le même sens qu’a abondé l’oncle de Pape Bouba Diop. Au nom de la famille éplorée, il a magnifié les valeurs qu’incarnait son neveu. ‘’Il a été un fils affectueux, un frère respectueux, un neveu dévoué, un petit-fils adorable. Fils modèle, vaillant et digne Gaïndé, il a aussi été un citoyen modèle, à l’image d’un ambassadeur engagé sur les terrains du devoir, aux côtés de tous les Lions de la génération 2002. Bouba, tu as eu certes une vie courte, mais une vie bien remplie au service de la nation. Une vie marquée par le sens aigu de l’honneur, une discrétion absolue, une grande générosité, une foi inébranlable en Dieu et un attachement viscéral à la famille’’, a déclaré Séga Basse Camara.

C’est ce dévouement, cette hargne sur le terrain contrastant avec l’effacement et la discrétion en dehors des pelouses, que le président de la République a voulu donner en exemple aux générations actuelles et à venir de footballeurs. ‘’Un coéquipier modèle, joueur de classe mondiale, homme de devoir et père de famille exemplaire’’, a qualifié El Hadj Diouf.

Pour celui-ci, Pape Bouba Diop a marqué son époque et a accompli fidèlement avec dignité sa mission sur terre. Ainsi, il prend l’engagement avec ses anciens coéquipiers de transmettre cet héritage. ‘’Aujourd’hui, nous la génération 2002 et celles qui ont suivi saluons la mémoire d’un vrai Lion. Un Gaïndé que nous voulions tous ressembler sur un terrain’’.

‘’Mon Gaïndé, repose en paix. Va le cœur tranquille, car nous perpétuerons ta mémoire. Nous prendrons soin des tiens et transmettrons tes valeurs aux générations actuelles et futures de notre sélection nationale. Aliou Cissé, notre capitaine, son compère du milieu de terrain, aujourd’hui à la tête de la sélection, est le mieux placé pour transmettre l’héritage et les valeurs de Pape Bouba Diop à nos Lions’’.

Par ailleurs, l’ancien attaquant de Liverpool a profité de l’occasion pour appeler à l’apaisement des cœurs dans le monde du ballon rond, pour un succès à la prochaine campagne africaine. ‘’Que cette unanimité et cette unité autour de la mort de notre compatriote puisse toucher tous les cœurs du pays pour faire avancer les choses, mais surtout conduire notre sélection nationale à une victoire finale en Coupe d’Afrique des nations au Cameroun (en 2022). C’est le meilleur hommage que nous pourrions rendre à notre champion. Je n’ai aucun doute, car les signes du destin semblent militer dans ce sens’’.

IDRISSA SECK (PRESIDENT CESE) ‘’Un modèle pour toute la jeunesse’’ ‘’Ce qu’il accompli pour nous est immense. On avait un ami au Japon qui disait que les Japonais connaissaient mieux Pape Bouba Diop, El Hadj Diouf et Youssou Ndour que le président de la République du Sénégal. Le jour de notre retour ce vendredi (31 mai 2002, NDLR) on était dans la même voiture avec le président Abdoulaye Wade, et les Lions ont rendu heureux tous les Sénégalais, de même que les Japonais. Le président Wade disait : ‘L’équipe pouvait rentrer, puisqu’elle a gagné la Coupe du monde, en battant le champion en titre, la France.’ Pape Bouba, dans l’histoire du football sénégalais et celle du monde, a remporté un succès qui n’aura pas de fin. C’est un modèle de courage, d’engagement, de devoir pour toute la jeunesse. Je présente mes condoléances à tous ses coéquipiers de 2002, El Hadj Diouf, Henri Camara, le coach Aliou Cissé. On est très content de cet hommage qui le président de la République lui a rendu.’’ AUGUSTIN SENGHOR (PRESIDENT FSF) ‘’L’hommage est à la hauteur de ce qu’il a donné’’ ‘’Le président a posé deux actes forts. D’abord, il l’a élevé au grade le plus important dans la hiérarchie de l’Ordre national du lion. C’est quelque chose de très fort. Et c’est aussi mérité. De l’autre côté, il a voulu aujourd’hui même annoncer une décision importante : lui donner le nom du futur musée du sport sénégalais qui sera érigé au Stade du Sénégal. Ça aussi, c’est une reconnaissance de la nation, à travers le président de la République, qui va faire en sorte que ceux qui ont rendu service à la nation à travers le sport, à travers le football, mais aussi tous les jeunes qui les prennent en exemple, sachent que la nation sait être reconnaissante envers ceux qui se sont donné pour elle. Aujourd’hui, Pape, dans la sobriété, dans l’humilité, mais aussi dans le courage, l’abnégation qui sied aux grands patriotes, a donné des exemples qui méritent d’être médités par l’ensemble des Sénégalais. On a été triste d’apprendre son décès. Mais aujourd’hui, on rentre le cœur plus léger, parce que l’hommage qui lui a été rendu est à la hauteur de ce qu’il a donné au peuple sénégalais.’’ ALIOU CISSE (ANCIEN CAPITAINE 2002) ‘’Une grosse perte pour le pays, le football sénégalais’’ ‘’C’est vraiment une grosse perte pour le pays, le football sénégalais. Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille très attristée. Au-delà, nous sommes conscients que gagner cette Coupe d’Afrique est très important pour le peuple sénégalais. Nous y travaillons, parce que le Sénégal n’a jamais était aussi proche de gagner une Coupe d’Afrique. Maintenant, c’est l’union des cœurs, demander à tous de prier pour cette équipe, l’accompagner, la pousser pour aller gagner la Can. Nous en avons le potentiel, les moyens.’’ PAPE THIAW (ANCIEN ATTAQUANT 2002) ‘’Il a toujours montré sur le terrain combien il aimait son pays’’ ‘’Quand on entend les discours du chef de l’Etat, de son oncle et du président de la Fédération sénégalaise de football, on note que des qualités. On a perdu quelqu’un de très cher, un ami, un frère et surtout un patriote qui a toujours montré sur le terrain combien il aimait son pays. Il n’y a plus rien à faire, sinon prier pour le repos de son âme et que Dieu l’accueille au paradis. Il faut remercier aussi le président de la République pour avoir donné son nom au musée qui sera érigé au Stade du Sénégal, à Diamniadio. C’est un beau geste. Mais Bouba le mérite aussi.’’

LOUIS GEORGES DIATTA