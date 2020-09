Le Sénégalais Ibrahima Cheikh Diong est le nouveau directeur général du groupe de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (Arc) en qualité de sous-secrétaire général des Nations Unies, pour un premier mandat de 4 ans. L’annonce a été faite à travers un communiqué de l’Union africaine rendu public hier.

Ibrahima Cheikh Diong a pris le relais, à la tête du groupe de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (Arc), à la suite de son élection, à l'unanimité, par la Conférence des parties de l'Arc (CDP) plus tôt en juin 2020.

Selon un communiqué de l’Union africaine publié hier, homme d’État africain de la République du Sénégal, il occupera le poste de directeur général du groupe Arc, en qualité de sous-secrétaire général des Nations Unies pour un premier mandat de 4 ans. D’après le document de l’UA, partageant son enthousiasme pour le poste, le nouveau DG du groupe Arc, qui a plus de 30 ans d'expérience professionnelle dans le domaine du leadership et de la gestion en Afrique, aux États-Unis, en Europe et en Asie, a déclaré être ‘’honoré et désireux’’ de mettre son ‘’ample expérience’’ au service de l'Afrique.

‘’Je comprends et apprécie pleinement la mission incroyable et le travail exceptionnel de l'Arc. Avec mes collègues professionnels et très efficaces, nous travaillerons sans relâche, non seulement pour consolider l’impact du travail de l’Arc dans nos 34 pays membres actuels, mais aussi pour étendre nos interventions en matière de gestion des risques de catastrophe au reste du continent africain’’, a-t-il annoncé.

Saluant le leadership ‘’hors du commun’’ de son prédécesseur qui, selon lui, a fait de l'Arc devienne un ‘’leader continental et mondial’’ de l'assurance en matière de développement, M. Diong a témoigné que Mohamed Beavogui est ‘’toujours au service de l'Afrique, pour l'excellent travail qu'il a effectué en cherchant à promouvoir et à développer l'Arc pour en faire un mécanisme continental viable et reconnu de gestion des risques de catastrophe’’.

Pour sa part, la présidente du Conseil d’administration de l’Arc a soutenu qu’il est ‘’rassurant’’ de savoir que le groupe Arc est promis à ‘’une bonne continuité’’, voire davantage de progrès dans la réalisation de sa mission sur le continent. ‘’Nous sommes passés de la couverture des risques de catastrophe pour une poignée de pays au début, à un nombre impressionnant de pays que notre groupe de pays assurés compte aujourd'hui. Nous avons également réalisé des réformes de gouvernance remarquables qui se sont traduites par une plus grande reconnaissance du travail que nous accomplissons par les différentes parties prenantes et un soutien particulièrement viable de la part des donateurs’’, dit-il.

Avant d’ajouter : ‘’M. Ibrahima est un homme d'État avisé et un professionnel accompli ; je parle au nom du groupe, quand je dis que nous n'aurions pas pu connaître meilleure bénédiction que celle d’avoir un Africain aussi accompli pour faire avancer cette institution.’’

Ingénieur civil de profession, le nouveau DG du groupe Arc a, à son actif, selon le communiqué de l’UA, ‘’un mélange unique d'expertises transversales’’. Des expertises qui englobent, entre autres, les services bancaires aux entreprises et d'investissement, la finance structurée et mixte, l'ingénierie financière, la réingénierie des processus d’affaires, la gestion du changement, la mobilisation des ressources, le développement de partenariats, le développement du capital humain. Mais également la conception de partenariat public-privé, la gestion des fusions et acquisitions, la gestion de projets, la politique environnementale et l’évaluation d'impact. De même que la gestion des ressources en eau, la gestion du suivi et de l'évaluation, la communication et la planification stratégiques, le développement du secteur privé et le développement de l’infrastructure.

La même source renseigne que M. Diong est titulaire d'un Master en affaires internationales (MIA) avec spécialisation en finance internationale et gestion de la politique environnementale de la School of International and Public Affairs (Sipa) de l'université Columbia de New York. ‘’Ceci s'ajoute à un Baccalauréat en génie civil, spécialité gestion des ressources en eau, de l'université internationale de Hohai à Nanjing, en République populaire de Chine, parmi d’autres diplômes professionnels et titres de compétence reconnus par l’industrie. Il a une maîtrise parfaite de l'anglais, du français, du chinois mandarin et du wolof, et une connaissance pratique du portugais’’, renchérit le communiqué.

Il convient de relever que depuis 2014, 32 contrats d’assurance ont été signés par les États membres de l’Arc, représentant 74 millions de dollars de primes versées. Ceci pour une couverture d'assurance totale de 544 millions de dollars, en vue de la protection de 54 millions de personnes vulnérables dans les pays participants.

