A. N. Guèye a avoué, hier, avoir apostrophé et injurié le Pr. Moussa Seydi, dimanche dernier. Arrêté dans la journée par les limiers de la Sûreté urbaine, il s’est confié sur les raisons de son acte.

L’agresseur du Pr. Moussa Seydi, Chef du Service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann, a été arrêté, hier dans la journée, par les limiers de la Sûreté urbaine (SU) du commissariat central de Dakar. Selon nos sources, lorsque le Pr. Seydi a saisi le ministre de l’Intérieur, après avoir été verbalement agressé sur le parking du cimetière de Yoff, ce dernier a activé, à son tour, la Direction générale de la police nationale qui a choisi la SU pour mener l’enquête.

Il n’a fallu que quelques tours d’horloge aux hommes du commissaire Bara Sangharé pour localiser l’adresse du mis en cause qui a été identifié, ainsi que le propriétaire de la moto. Hier, ils ont effectué une descente dans son domicile pour l’interpeller. Nos interlocuteurs renseignent qu’il s’agit d’A. N. Guèye qui vient fraichement de la France.

Lors de son face-à-face avec les enquêteurs, il a nié avoir agressé le professeur. Selon lui, il n’a pu se retenir face au médecin, parce qu’il était en colère qu’un proche ait été inhumé en France, à cause de l’interdiction de rapatriement des corps des Sénégalais morts de Covid-19. ‘’Il n’a jamais été question pour moi de l’agresser. C’est à cause de lui et de leur décision d’interdire le rapatriement des corps morts des suites du coronavirus, qu’on a enterré un proche en France. Ceci m’a fait trop mal. Je n’ai pu ne pas lui faire la remarque. Je reconnais aussi l’avoir suivi avec ma moto dans la circulation, puisque je n’ai pas digéré son silence qui me semblait être de la lâcheté, quand je parlais avec lui. Sinon, tout le reste de ce qui se dit dans la presse, je n’en suis pas l’auteur’’, s’est-il défendu lors de son interrogatoire.

L’enquête se poursuit dans les locaux de la SU, vu que le prévenu n’est pas loquace.

Dimanche dernier, vers 17 h, le Pr. Seydi a été apostrophé par un homme sur un scooter, au cimetière de Yoff. L’individu, selon ‘’L’Observateur’’, l'a traité de lâche et de criminel, alors qu'il venait d’assister à l'inhumation d'un ami. "Professeur, pourquoi le Sénégal a pris la décision d'interdire le rapatriement des corps des Sénégalais décédés de la Covid-19 à l'étranger ? Cette décision ne reposait sur rien. Je m'appelle monsieur… Je suis ingénieur. Je viens de la France. Vous êtes un lâche. Vous êtes un criminel (…) Vous ne soignez personne. Vous cachez des morts", lui a-t-il lancé, entre autres.

Et lorsque le Pr. Seydi a démarré sa voiture, son agresseur l’a poursuivi en l'injuriant. Et c'est de justesse que le professeur a échappé à un accident de voiture, en voulant éviter le scooter et ses occupants. Il avait pris son téléphone pour relever le numéro de plaque de la moto. Craignant pour sa sécurité, il a joint le ministre de l'Intérieur.