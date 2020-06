Vingt longs mois sans eau ! Le calvaire paraissait interminable pour les populations des villages de Bokisaboundou, de Nabadji et de Ndouloumadji de la commune de Nabadji Civol, dans le département de Matam. Une situation qui, dans un mois, pourrait devenir un vieux souvenir.

A Bokisaboundou, les populations ne savaient plus à quel saint se vouer, face à une pénurie d’eau qui dure depuis des mois. Le seul puits du village avait fini par montrer des signes de tarissement à cause d’une surutilisation. Certains préféraient ainsi se rendre au fleuve à bord de charrettes pour s’approvisionner en eau. Une pratique qui a déjà coûté la vie à 3 individus. Le calvaire est presque fini. Dimanche dernier, le maire de la commune de Nabadji Civol, Ablaye Sally Sall, accompagné de techniciens de l’entreprise en charge de la construction de trois forages, s’est rendu dans les localités devant les recevoir pour leur annoncer la bonne nouvelle. Il s’agit, en plus de Nabadji Civol, des villages de Bokisaboundou et de Nabadji.

Idrissa Ba, le chef d’un des villages, n’a pas caché sa satisfaction à la vue des engins. ‘’Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions le chef de l’Etat Macky Sall. Nous savions qu’il ne resterait pas insensible face à notre calvaire. Il a exaucé notre vœu. Nous ne pouvons pas oublier notre maire aussi qui ne s’est pas ménagé pour solutionner le problème. Partout, il a posé le problème et il n’a jamais cessé de le rappeler au président de la République. Aujourd’hui, nous lui devons une fière chandelle et espérons que les travaux ne traineront pas’’, s’est-il félicité.

Les femmes ne se sont pas fait prier pour venir assister à la séance d’information. Elles bravaient chaleur et poussière pour ramener le liquide précieux à leurs familles. ‘’Nous sommes fatiguées et tout ce que nous voulons c’est de pouvoir utiliser nos robinets. Nous avons vu les engins, mais nous passerons aux remerciements une fois que le forage sera achevé’’, prévient une dame, la cinquantaine, qui a préféré garder l’anonymat.

Le calvaire de la pénurie d’eau a aussi frappé les populations du village de Nabadji Civol. Mais pour elles, les choses se sont compliquées au mois d’août dernier, renseigne Samba Thioune, le président de l’Asufor (Association des usagers du forage). ‘’Ce n’était pas des soucis liés à la finance, car nous avons dépensé près de 3 millions de francs pour des réparations. En réalité, la durée de vie du forage est atteinte. Les experts avaient limité son efficacité à l’an 2021 et nous sommes déjà en 2020, ce qui explique les pannes. Avec le démarrage du nouveau forage, je me réjouis en tant que président et remercie le maire pour avoir diligenté le projet’’.

Le délai d’exécution de ces 3 forages sera d’un mois, annonce le premier magistrat de la ville, Ablaye Sally Sall. ‘’Je dois remercier la population de ces trois villages qui ont héroïquement patienté, malgré les difficultés. Le chef de l’Etat m’a instruit de venir avec l’entreprise qui se chargera des travaux afin que le chantier démarre le plus rapidement. Il veut que dans un mois, l’eau du forage puisse à nouveau couler. Pour matérialiser cette volonté, je suis venu avec les techniciens de l’entreprise qui vont tout de suite démarrer les travaux. J’ai autant souffert de cette situation que mes populations’’, s’est-il réjoui.

Djibril Ba