Le Département sûreté et sécurité des Nations Unies met en garde, dans une lettre, tout le personnel du Système des Nations Unies au Sénégal. ‘’L’Assemblée nationale se réunira ce jeudi 11 février, à 12 h, pour la levée de l’immunité parlementaire de M. Ousmane Sonko.

Considérant les manifestations de lundi 8 février, il est possible que des manifestations, y compris des confrontations avec les forces de l’ordre, aient lieu’’, lit-on dans la note. Dans ce cadre, il recommande à leurs collègues ‘’d’éviter les trajets non-urgents, d’éviter les déplacements non essentiels dans les abords du Parlement, du quartier du Plateau et la zone Sacré-Cœur (zone du domicile de M. Sonko) ; d’éviter toutes les zones de rassemblements ; de rester attentif aux communications de sécurité du SNU ; de rester à l’écoute des médias locaux ; de rapporter tout incident dont vous seriez témoin à l’UNDSS et votre agence’’.