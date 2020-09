Le Grec Giannis Antetokounmpo a été sacré sacré MVP de la saison NBA pour la deuxième année consécutive. La nouvelle a été rendue officielle par la NBA ce vendredi soir mais Adrian Wojnarowski, journaliste à ESPN, l'avait dévoilé avant : Giannis Antetokounmpo a reçu le trophée de MVP de la saison.

Le Grec des Milwaukee Bucks, meilleure équipe de la saison régulière avant d'être éliminée au en demi-finales de la Conférence Est, devient le douzième joueur à gagner ce titre deux années de suite après Stephen Curry (2015 et 2016), LeBron James (2009 et 2010 ; 2012 et 2013), Steve Nash (2005 et 2006), Tim Duncan (2002 et 2003), Michael Jordan (1991 et 1992), Magic Johnson (1989 et 1990), Larry Bird (1984, 1985 et 1986), Moses Malone (1982 et 1983), Kareem Abdul-Jabbar (1971 et 1972 ; 1976 et 1977), Wilt Chamberlain (1966, 1967 et 1968) et Bill Russell (1961, 1962 et 1963). Il est également le troisième joueur à remporter lors de la même saison le titre de meilleur défenseur de l'année et celui de MVP, rejoignant Michael Jordan (1988) et Hakeem Olajuwon (1994).

Après son sacre de l'an passé, Antetokounmpo (25 ans) a fait encore plus fort cette année au niveau des statistiques individuelles en passant de 27,7 à 29,5 points de moyenne et captant un rebond de plus par match (12,5 à 13,6), faisant de lui le cinquième meilleur marqueur et le deuxième meilleur rebondeur de la ligue. Collectivement aussi, les Bucks ont affiché des performances en hausse en 2019-2020 avec 77 % de victoire (56 victoires-17 défaites) contre 73 % « seulement » lors de la saison précédente (60 victoires-22 défaites).

La contre-performance en play-offs, avec l'élimination dès le deuxième tour contre le Miami Heat (1-4), n'entre pas en ligne de compte pour ce vote, qui avait été clos avant même la reprise de la saison à Orlando, le 30 juillet. Les votants ne devaient faire leur choix que sur la base des performances entre le début de la saison et le 11 mars, date de l'interruption de l'exercice 2019-2020 à cause de l'épidémie de Covid-19. Annoncés comme finalistes, LeBron James (Los Angeles Lakers) et James Harden (Houston Rockets) complètent le podium.