Après l'annonce du premier cas de coronavirus en NBA (Rudy Gobert du Utah Jazz) et la suspension de la saison, les membres de la Ligue ont balancé entre incrédulité et fatalisme.

L'ensemble de la NBA est sous le choc après l'annonce de la suspension de la saison 2019-2020 jusqu'à nouvel ordre. Depuis que l'information du premier cas de coronavirus à l'intérieur de la ligue (le pivot français du Utah Jazz, Rudy Gobert), joueurs, entraîneurs et dirigeants sont pris entre plusieurs sentiments. Il y a d'abord eu de l'incrédulité.

« Ça ne semblait pas possible, a estimé Mark Cuban, le propriétaire des Dallas Mavericks au micro d'ESPN. Ça ressemblait plutôt à une scène sortie d'un film. » Mike Malone, entraîneur de Denver, battu à Dallas, était lui aussi un peu hébété : « Je ne sais pas trop quoi vous dire, ni ce que cela signifie. Je sais seulement que ce soir au lieu de nous rendre à San Antonio, on va rentrer à Denver. » « C'est sans précédent, a soufflé Dwane Casey, coach de Detroit. Ça montre bien la fragilité de la situation actuelle. (Suspendre la saison) était la chose la plus prudente à faire. »

Cuban a évoqué le soutien qu'il comptait apporter aux habituels employés de l'American Airlines Center qui seront parmi les plus impactés en l'absence de match. « Mais ce n'est plus une question de basket ou d'argent désormais, a-t-il poursuivi. On veut juste être sûrs de faire les choses de la bonne manière. On a vu ce qu'il s'était passé dans d'autres pays et l'idée que cela arrive aussi près de nous, que des joueurs aient attrapé le virus, c'est fou. »

La NBA aurait demandé aux cinq dernières équipes qui avaient affronté Utah (Cleveland, New York, Boston, Detroit et Toronto) de se mettre d'elles-mêmes en quarantaine. « Je suis sûr que j'ai été en contact avec Gobert, a soufflé Langston Gallaway des Detroit Pistons, mais on prend nos précautions. Quand la nouvelle est arrivée, tout le monde s'est mis à se désinfecter ou à se laver les mains. Mais il faut rester conscient de la chose, du fait qu'on interagit avec beaucoup de monde, qu'on a pu toucher le ballon, un fan... On essaye d'être prudent. »

Vince Carter a-t-il joué pour la dernière fois ?

La soirée a pris une tournure vraiment particulière pour Vince Carter. Le premier joueur à disputer vingt-deux saisons en NBA est peut-être entré sur les parquets pour la dernière fois mercredi avec les Atlanta Hawks face aux New York Knicks. Son entraîneur, Lloyd Pierce, l'a d'ailleurs poussé à revenir dans les dernières secondes en ayant à l'esprit que la saison n'irait peut-être pas à son terme - même si aucune information n'a été évoquée à ce sujet pour l'instant. « Je suis content d'être revenu sur le parquet à la fin, a estimé Carter, fataliste. Si ça se termine aujourd'hui (mercredi), c'est quelque chose dont on parlera longtemps et dont je me souviendrai pour toujours. Un souvenir bizarre mais cool... »

En fin de soirée, heure locale, la situation n'était pas encore revenue à la normale à Oklahoma City. L'équipe du Utah Jazz était gardée à l'intérieur de son vestiaire. Les joueurs, assis en cercle, masque sur le visage, selon le journaliste d'ESPN Royce Young, devaient être testés par les autorités locales. Un passage obligé avant d'espérer pouvoir regagner Salt Lake City.

