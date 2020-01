Il est l'un des premiers membres fondateurs du Parti de l'Indépendance et du travail (PIT). Sadio Camara a tiré sa révérence avant-hier dimanche vers 14 heures. Il a été inhumé hier à Niakourab. Sadio, surnommé le ''Commandant du Maquis'' par ses camarades de parti tant il a été actif durant tout le temps de la clandestinité, dans les années 60.

Formé à Cuba chez Fidel Castro, il a surtout milité à Tambacounda et à Kédougou, qui fut dans les années 60, l'épicentre de la clandestinité. C'est pourquoi il a droit non seulement à des hommages appuyés de ses camarades de lutte qui ont salué son courage, sa constance, son sens du sacrifice et sa générosité dans l'effort.

Maguette Thiam qui a dirigeait la délégation du PIT a salué son ''travail gigantesque'' abattu au seul profit du peuple sénégalais''. A ses côtés, il y avait Mansour Sy, ancien ministre de la Fonction publique, du Travail et des Relations avec les institutions, Pape Mbaye, la famille Dansokho etc. Nous reviendrons dans notre prochaine sur la vie de cet homme exceptionnel, pas très bien connu des sénégalais, mais éminemment patriote. EnQuete présente au PIT et à sa

famille ses sincères condoléances.