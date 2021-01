L’ancien milieu de terrain international (1961-1965) Cheikh Thioune, est décédé ce jeudi à Dakar, à l’âge de 84 ans, a appris l’APS des proches du défunt. Thioune a disputé le premier match de l’équipe nationale de football du Sénégal le 5 novembre 1961 à Bathurst (Banjul) contre la Gambie, en éliminatoires de la Coupe Kwame Nkrumah (ancien président du Ghana), rappelle Mamadou Koumé, ancien reporter sportif et ancien directeur général de l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Cheikh Thioune a joué la première année (1969-1970) de la réforme du football national initiée par Lamine Diack, ancien Secrétaire d’Etat aux Sports, sous les couleurs de la Linguère de Saint-Louis, a poursuivi Koumé, qui a été formateur au Cesti (Centre d’études des sciences et techniques de l’information) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

C’est en mars 1965 qu’il a joué son dernier match avec la sélection nationale, lors d’un match éliminatoire des Jeux de Brazzaville (Congo), a ajouté l’ancien reporter sportif du quotidien gouvernemental ‘’Le Soleil’’. ‘’Cheikh Thioune a été l’un des éléments majeurs de l’équipe nationale lauréate du tournoi de football des Jeux de l’Amitié 1963’’, a indiqué Mamadou Koumé. Dans cette équipe nationale du Sénégal médaillée d’or, on peut citer aussi l’ancien président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), El Hadj Malick Sy dit ‘’Souris’’ et le ministre d’Etat Youssoupha Ndiaye, ancien Président du Conseil constitutionnel. Dans un post sur la plateforme ‘’Foot local’’, le secrétaire général du Syndicat des entraîneurs de football du Sénégal (SEFS), Badara Sarr, a relevé que Cheikh Thioune a été son professeur d’éducation physique et sportive à l’Ecole des douanes.