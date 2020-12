Une foule impressionnante composée de proches, d’anciens coéquipiers et de fans a conduit, samedi en fin de matinée, l’ancien milieu international sénégalais Pape Bouba Diop à sa dernière demeure, aux côtés de sa mère au cimetière de Dangou, à Rufisque, sa ville natale.

Aaron, le fils du défunt footballeur, était en tête du cortège funèbre, suivi d’anciens coéquipiers de son père en équipe nationale de football, dans le strict respect des mesures barrières, rapportent plusieurs médias dont Radio Sénégal. La chaîne publique précise qu’en raison de la covid-19, seul un nombre limité de personnes avaient été admises dans l’enceinte du cimetière de Dangou, où Pape Bouba Diop a été porté en terre, en fin de matinée. Elle signale que le défunt footballeur, conformément à sa volonté, a été inhumé dans une atmosphère de discrétion et de pudeur, en conformité avec la manière dont il avait vécu.

La prière mortuaire s’était déroulée peu après 11 heures à la mosquée des HLM, le quartier de naissance de l’ancien milieu international sénégalais, dont la dépouille était arrivée à Dakar vendredi en fin d’après-midi.

Un hommage national lui avait été rendu à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass, en présence de membres de l’équipe du Sénégal de football, quart de finaliste du Mondial 2002 et finaliste de la Coupe d’Afrique des nations (Can) de la même année. Il a été élevé, à l’occasion, et à titre posthume, à la dignité de Grand officier dans l’Ordre national du Lion, par le président de la République. Macky Sall a par ailleurs annoncé que le futur musée du football du stade de Diamniadio va porter le nom de Pape Bouba Diop, décédé dimanche dernier en France à l’âge de 42 ans, des suites d’une longue maladie.