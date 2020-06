Dans le cadre de la riposte contre la pandémie de la Covid-19, Nestlé s’engage auprès de l’Etat et de ses partenaires au Sénégal, en participant à hauteur de 20 millions de francs CFA au fonds Force-Covid-19. ‘’A travers cet appui, nous espérons contribuer au programme de résilience économique et sociale pour renforcer le système de santé ainsi que soutenir les familles sénégalaises à sortir rapidement de cette crise’’, confie l’administrateur général de Nestlé Sénégal, Xavier Beraud, dans un communiqué transmis, hier, à ‘’EnQuête’’.

D’après la note, pas moins de 18 000 kits d’hygiène seront distribués aux ‘’mamies Maggi’’ et aux tabliers dans plus de 200 marchés, sur toute l’étendue du territoire national, en collaboration avec les communes. ‘’Des agents de la santé travaillant dans une quarantaine de structures ont été dotés de masques de protection spécifiques. (…) La Croix-Rouge sénégalaise bénéficiera d’une enveloppe d’un montant de plus de 50 millions de francs CFA pour améliorer la gestion de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement (projet Wash) au sein des communautés, et d’environ 12 millions de F CFA en réponse directe à la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

Par ailleurs, la Croix-Rouge accompagne Nestlé dans la lutte contre la Covid-19 au niveau communautaire, en sensibilisant les destinataires des kits sanitaires au respect des gestes barrières’’, renseigne la note.