La 79e édition du Daaka est prévue du 14 au 23 mars prochains. Les membres du comité d’organisation du Daaka de Médina Gounass, dans la région de Kolda, ont reçu du ministre de l’Environnement et du Développement durable, du matériel destiné à rendre la ville sainte ‘’propre et accueillante’’, en perspective de la retraite spirituelle.

Le ministre de l’Environnement et du Développement durable a apporté sa contribution au nettoyage de la ville sainte de Médina Gounass, à une semaine de la célébration des 10 jours de recueillement et de prières, sous la direction du khalife général Thierno Amadou Tidiane Ba. Cette retraite spirituelle, connue sous le nom de ‘’Daaka’’, est initiée en 1942 par des fidèles qui venaient à Médina Gounass pour cultiver les champs du marabout Thierno Mouhamadou Saidou Ba, le fondateur de cette cité religieuse.

En visite de courtoisie au khalife de Médina Gounass, le ministre Abdou Karim Sall en a profité pour remettre aux membres de la commission de nettoiement du Daaka de Médina Gounass un lot important de matériel composé de râteaux, de balais, de brouettes et de poubelles, entre autres, leur permettant de mener à bien leurs travaux de salubrité dans la ville sainte. ‘’Le Daaka de Médina Gounass est un évènement important qui attire beaucoup de pèlerins venant du Sénégal, de la Gambie, des Guinées, du Mali, des autres pays du continent africain et les autres continents. Nous sommes venus remettre un important lot de matériel de nettoiement pour aider et accompagner, afin de gagner le pari de la propreté dans la ville de Médina Gounass’’, a soutenu le ministre de l’Environnement.

Le maire de la localité et des membres du comité d’organisation du Daaka envisagent de nettoyer la ville sainte de Médina Gounass, aujourd’hui samedi 7 mars.

Le PSE Vert et le programme ‘’Zéro déchet’’ au centre des débats

Le ministre de l’Environnement et du Développement durable a également évoqué, avec le khalife de Médina Gounass, le PSE Vert et le programme ‘’Zéro déchet’’ au Sénégal. Le khalife s’est engagé à soutenir ces projets du chef de l’Etat avant de formuler des prières pour que les Sénégalais puissent changer leurs comportements et se débarrasser de manière définitive et irréversible de l’ensemble des déchets plastiques qui inondent nos villes.

Le ministre Abdou Karim Sall n’a pas manqué d’évoquer la question du coronavirus. Il a sollicité du khalife général de Médina Gounass des prières pour prémunir le Sénégal contre le virus qui est entré dans notre pays depuis quelques jours. Là aussi, Thierno Amadou Tidiane Ba a formulé des prières pour le président de la République, pour le Sénégal et pour l’Afrique.

