La région de Thiès a connu, en moins de quinze jours, 9 nouvelles infections liées à la maladie à coronavirus, parmi lesquelles un mort. Le cas communautaire d’hier est un jeune talibé en provenance de Touba, comme celui de Tivaouane.

Elle était l’une des régions qui pensaient aller droit vers la fin ou la maitrise de la pandémie qui continue à faire des ravages dans le monde entier. Mais depuis bientôt deux semaines, Thiès a renoué avec les cas issus de la transmission communautaire, après 21 jours d’accalmie.

Hier, le comptage total fait état de 9 nouvelles infections dont 1 décès communautaire, au cours de ces derniers jours. L’homme décédé est un imam de 88 ans. Il ignorait, dans un premier temps, qu’il portait le virus. Dans ce nouveau décompte, on note une présence relativement importante de talibés. Ils sont au nombre de 3. Il s’agit du premier cas détecté dans un ‘’daara’’ situé non loin du centre hospitalier régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, puis testé positif après trois prélèvements effectués, et d’un parmi ses contacts. Le troisième cas dans les rangs des talibés est venu de Touba. Selon le médecin-chef du district sanitaire de Thiès, cet enfant a emprunté un camion depuis Touba pour rallier la ville de Thiès.

Docteur Moustapha Faye ajoute tout de même que ce jeune talibé était en compagnie de deux de ses camarades. Ils ont été interceptés à l’entrée de Thiès par les éléments des forces de défense et de sécurité. C’est ainsi que tous les trois ont été mis en isolement. Prélevés et envoyés à Dakar, l’un d’eux est revenu positif. Le jeune testé positif a été acheminé au centre de traitement de Diamniadio. Tandis que ses deux camarades ont été confinés dans les réceptifs hôteliers de la ville, le temps d’avoir leur statut virologique.

Ainsi, la région de Thiès totalise officiellement 9 nouvelles infections confirmées de la maladie à coronavirus dont 4 à Thiès-ville (un décès), 3 dans le département de Mbour, 1 dans la ville sainte de Tivaouane et 1 dans le district sanitaire de Pout, plus précisément dans la commune de Diender.

Dans la ville, près de 200 personnes sont en train d’être suivies par les autorités sanitaires.

GAUSTIN DIATTA (THIES)