F. Diop, un chômeur âgé de 24 ans, est accusé d’avoir violé une femme mariée âgée de 42 ans. Il a été déféré au parquet de Mbour par la gendarmerie de Nguékhokh.

Un chômeur du nom de F. Diop a fait la connaissance de 3 femmes issues de familles aux revenus modestes, à Nguékhokh. Celui qui se révèle comme un prédateur sexuel leur a fait croire qu’il pourrait leur trouver du travail comme domestiques dans des maisons sises à Saly Portudal. Pour les appâter, il leur a fait miroiter des salaires qui varient entre 75 000 F CFA et 100 000 F CFA. Ayant un ami qui travaille comme vigile dans une maison située à Saly, il a utilisé cet état de fait.

Aux deux premières dames, il a promis un emploi dans ladite maison qui, en réalité, appartient à un étranger qui y séjourne quelques fois dans l’année. Il les a invitées, séparément, à venir visiter la maison et discuter de salaires et autres conditions de travail. Venues à tour de rôle, elles ont exigé de parler en personne à leur futur employeur. Selon nos informations, l’attitude de M. Diop ne leur aspirant pas confiance, elles ont coupé court et tiré un trait sur cette offre d’emploi.

Devant ce double échec, F. Diop a changé de stratégie. A la troisième dame du nom de D. Dieng, il a dit que la maison lui appartient. Aux anges, pensant avoir dégotté un boulot, la femme mariée de 42 ans s’est rendue sans arrière-pensée à Saly, visiter la maison, au milieu de la semaine dernière. Sur les lieux, pour l’impressionner, le jeune homme lui a fait faire le tour du propriétaire. Après avoir parcouru les chambres et moindres recoins de la maison, F. Diop a invité la dame dans le salon. Là, il lui a promis un nouveau téléphone pour mieux l’appâter.

Le mari de la victime a demandé la clémence pour le violeur

Lorsque la dame lui a demandé ce qu’elle aurait à faire, contre toute attente, le jeune homme a commencé à lui faire des avances. Elle lui a répondu qu’elle ne mange pas de ce pain. Mais, F. Diop s’est enhardi et lui a proposé des relations intimes. D. Dieng a catégoriquement refusé et soutenu qu’elle est mariée ; qu’elle est venue chercher du travail et non pour faire un vagabondage sexuel. Sans crier gare, il s’est jeté sur elle. La dame s’est débattue, a résisté, mais, elle n’a rien pu faire. Le jeune homme est parvenu à la maitriser et à la violer, malgré ses cris au secours. Qui n’ont pas été entendus, la maison étant située dans un endroit peu peuplé.

Après avoir satisfait à sa libido, il l’a relâchée. Très mal dans sa chair, elle s’est directement rendue à la gendarmerie de Nguekokh pour y déposer une plainte. Les gendarmes ont ouvert une enquête et n’ont pas mis du temps à mettre la main sur F. Diop.

Selon nos interlocuteurs, lors de son audition, il a nié les faits de viol et parlé de rapports intimes consentis avec la dame. Le mari de la présumée victime, interrogé dans le cadre de cette enquête, a demandé la clémence de la justice, soutenant avoir pardonné au présumé violeur, parce que c’est un proche parent. Cette requête est tombée dans l’oreille d’un sourd, vu que les pandores l’ont remis entre les mains du Procureur du Tribunal de Mbour pour les faits de viol.

CHEIKH THIAM