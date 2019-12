Le collectif citoyen Nio Lank, Nio Bagn avait prévu de tenir une conférence de presse hier au centre Bopp. Mais, à l’arrivée, Mamadou Mignane Diouf et Cie ont été contraints de s’adresser à la presse devant le centre. ‘’Le directeur nous a dit que cela gênerait ses autorités de savoir qu’on tenait une conférence de presse dans le centre. Et nous avons respecté sa décision’’, a expliqué le coordonnateur du collectif.

L’ancien coordonnateur du mouvement Y en a marre, Fadel Barro, souligne, dans la foulée, qu’ils ont été invités par le Forum social sénégalais dirigé par Mignane Diouf, qui a son siège social au centre. Par conséquent, il estime que c’est au Forum social qu’on a refusé l’accès. Ainsi, la rencontre s’est finalement tenue devant le centre et sous le soleil. Une situation qui n’a pas empêché le collectif de faire passer son message.

...Aux yeux des membres de cette structure, libérer Dr Babacar Diop et Cie et maintenir d’autres comme Guy Marius Sagna dans les liens de la détention revient à vouloir casser la dynamique du collectif. ‘’Cette mesure d’élargissement sélectif de citoyens embastillés pour les mêmes chefs d’accusation a le mérite de démontrer, par sa nature, qu’elle est plutôt politique et aucunement basée sur l’application juste et équitable de la loi (…).

Nous comprenons parfaitement le jeu de l’Etat : séparer pour mieux plier’’, indique les membres du collectif dans la déclaration liminaire. Le collectif a, par conséquent, invité le président Macky Sall à ‘’agir avec moins de peur primitive et d’émotion négative, mais avec plus de clarté d’esprit (…)’’. Ils ne comptent pas cependant rester les bras croisés. Il est prévu ainsi une série d’actions dont le dépôt des plaintes contre les violences policières, des rassemblements aujourd’hui à Guédiawaye et à Louga…