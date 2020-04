Face à l’équation des cas communautaires, le gouverneur de la région de Thiès regrette qu’il y ait encore des rassemblements inouïs dans la journée. Il a piqué une colère. Mamadou Moustapha Ndao compte corriger cela et pousser les gens à respecter tous les gestes barrières.

Dans les marchés comme dans les petits commerces, le groupe de mots ‘’gestes barrières’’ n’y signifie pas grand-chose. Les rassemblements y sont encore visibles. Dans la ville de Thiès, des citoyens continuent à prendre le repas de midi ensemble dans les rues et sans aucune distanciation sociale. Que dire du ‘’Ataya’’ (thé) ! En bon Sénégalais, ils le prennent encore ensemble. Pendant ce temps, d’autres passent des moments dans les grand-places, au moment où le ministère de la Santé et de l’Action sociale fait état, journellement, de la multiplication des cas issus de la transmission communautaire.

Cette insouciance ou disons inconscience de certains Thiessois, a mis le gouverneur hors de lui. ‘’Depuis l’apparition de cette maladie au Sénégal, les autorités sanitaires et étatiques de notre pays multiplient les actions de sensibilisation. Elles nous incitent à respecter les gestes barrières afin de se débarrasser, au plus vite, de ce virus. Parce qu’il y va de l’intérêt de tous. Aujourd’hui, même les tout-petits savent ce qu’il faut faire pour freiner la propagation de la pandémie. Mais nous avons le regret de constater que durant la journée, les gens continuent leurs rassemblements comme si de rien n’était. On voit tout genre de rassemblement, même dans les lieux publics. Il y en a qui continuent à fréquenter les grand-places. Cela doit cesser. Il faut que les populations nous aident à les aider’’, appelle Mamadou Moustapha Ndao.

Le patron de l’Administration territoriale de Thiès recevait, avant-hier, la contribution à la lutte contre la Covid-19 de la cité religieuse de Thiénaba Seck. Une enveloppe de 6 millions de F CFA a été remise à cet effet.

Même si la région de Thiès ne compte plus un patient atteint de la Covid-19, le chef de l’Exécutif régional pense que ce répit ne doit pas être synonyme de relâchement.

A son avis, le combat contre la pandémie, qui a déjà emporté 5 personnes au Sénégal et fait plus de 160 000 morts à travers le monde, doit se poursuivre. C’est pourquoi, invite-t-il encore à la vigilance et au respect strict des mesures et gestes barrières qui, selon lui, sont des éléments essentiels pour vaincre la pandémie. ‘’Il faut que les populations nous aident. Dans ce cas, je les invite également au port du masque. Chacun, avant de sortir de chez lui, doit penser à mettre son masque. En adoptant ce geste, on se protège et protège aussi les autres. Pour ces gestes si simples, on n’a pas besoin de mobiliser les policiers et les gendarmes. Si nous voulons vaincre la maladie, on peut y arriver. Et pour y arriver, il faut arrêter les rassemblements’’, recommande Mamadou Moustapha Ndao, invitant chaque Thiessois à adopter des gestes qui ne peuvent compromettre l’élan régional lancé pour mettre à terre ce virus mortel.

Le président du Comité régional de gestion des épidémies demande aux populations thiessoises de choisir entre la restriction des libertés et le confinement total. ‘’Le Sénégal fait face, aujourd’hui, à la multiplication des cas issus de la transmission communautaire. Si ça continue ainsi, les autorités peuvent se lever un bon jour et prendre des mesures drastiques interdisant à tous de circuler. Si on en arrive-là, ça sera encore plus compliqué pour tout le monde. Donc, je demande encore aux populations de mettre un terme à leurs rassemblements qui sont source de contamination’’, soutient-il.

Le gouverneur de Thiès pense aussi que le Sénégal peut vaincre la maladie à coronavirus sans recourir au confinement total.

GAUSTIN DIATTA (THIES)